Urbanisierung: Verplante Planstädte

Auch die Stadtoberen hatten solche Probleme erkannt. Genauer gesagt: die neuen Stadtoberen. In China, wo die Amtsinhaber schnell wechseln und alle paar Jahre weiterbefördert werden wollen, müssen sie sich ständig profilieren. Das geht natürlich durch prestigeträchtige Großprojekte – die dem Volk nicht einmal gefallen müssen, denn das wählt schließlich nicht. Für die eigene Profilierung sind allerdings auch die Probleme und Versäumnisse der Vorgänger bestens geeignet. In diese Lücke stieß man und lockte Firmen wie den den Apple-Zulieferer Foxconn an, holte so mehr als 200 000 Jobs nach Zhengdong und schuf – bei allen dokumentierten Problemen der Firma in puncto Arbeitsbedingungen – zumindest ein paar Sozialmaßnahmen. Der urbane Motor in Henan läuft damit zwar nicht unbedingt rund, steht aber immerhin auch nicht still.

Von anderen Orten kann man das nicht behaupten. Laut einer Studie von Li Mingye von der Universität Rio de Janeiro werden von der chinesischen Regierung höchstselbst rund 50 Städte als Geisterorte gesehen. Sie stehen nicht in der überregionalen Wahrnehmung, denn sie logieren in der dritten oder vierten Kategorie des national wichtigen, von der »Southern China Morning Post« begründeten urbanen Ranking-Systems.

Hier möglichst weit oben zu sein, ist entscheidend – und nicht in der obersten Kategorie zu stecken, ist eine Schmach. Bewertet und bezuschusst werden die Stadtregierungen dabei nach streng ökonomischen Gesichtspunkten von der Zentralregierung: Es zählt Profit, BIP, Investment. Höher, schneller, weiter. Im Jahr 2012 beanspruchten von 660 großen Stadtprojekten 183 den Claim einer internationalen Weltmetropole.

Einer der ruhmlosen Kategorie-3-Orte ist dagegen Changzhou in der Provinz Jiangsu. Was sich nach einer Stadt wie Osnabrück anhört (und in China auch etwa diesen Stellenwert hat), ist eine Metropole von der Dimension Berlins. Auch Changzhou wollte im Rennen nach Prestige in die Haute Catégorie des Southern-China-Morning-Post-Rankings vorstoßen und setzte auf das übliche Werkzeug: Wachstum. Indem die Stadt Bauern zwang, günstig Land abzugeben, um es dann selbst zu veräußern, generierte die Stadt mehr als ein Viertel des Profits. Für selbigen pflasterten die Käufer wiederum den Baugrund mit riesigen Hochhaussiedlungen – ganz nach den hyperfunktionalen Vorgaben der Pekinger Regierung. Das technokratische Anreizsystem transformierte die Städte in Midaskolosse: Alles Land, was sie anfassten, verwandelte sich in Betongold.

Laden... © DPA / Wang Qiming (Ausschnitt) Hochhausfronten in Changzhou | Hauptsache bauen – viel bauen: An diesem Motto versuchte sich der chinesische »Kategorie-3-Ort« Changzhou in der Provinz Jiangsu. Heraus kam eine Planstadt, die sich aussichtsreich um das Adjektiv »gescheitert« bewirbt.

In Changzhou wurde, so Forscher Mingye, der Druck zudem an untere Ebenen weitergegeben. Und die lieferten: Acht miteinander konkurrierende Planungseinheiten ließen zwischen 2008 und 2014 ein Flickwerk schlecht verbundener Hochhausinseln heranwachsen, das am Ende die Fläche von einem Zehntel Bodensee betonierte – und leer steht. Die Viertel wurden zu riesigen, Land fressenden Wachstumsmaschinen, die am Bedarf vorbeischaufelten. Anders als bei Vorzeigeprojekten wie Zhengdong taten sie es außerdem erfolglos – und schaufelten eben deshalb auf der hoffnungslos verlorenen Jagd nach Prestige noch lange weiter und weiter.

Hotspot Afrika

Global betrachtet ist die scheiternde Planstadt Changzhou nichts Besonderes: In Arabien, besonders aber in Afrika findet man ihre Replikate. Anders als in China ist dort der Bevölkerungsdruck oft groß. Der UN zufolge werden 2050 1,3 Milliarden Menschen zwischen Tanger und Kapstadt in Metropolen wohnen. Zur Erinnerung: Das ist ganz Europa, mal zwei.

In Afrika spielt mittlerweile auch China eine bedeutende Rolle. Das Reich der Mitte verdoppelte laut UN 2016 in fünf Jahren sein komplettes Investment und ist somit viertstärkster Finanzier des Kontinents. Allerdings: »Es ist aber nicht so, dass China Afrika neu baut«, sagt Rachel Keeton, Forscherin zu Stadtentwicklung an der TU im niederländischen Delft. Keeton hat sich in jüngerer Zeit auf neue Städte Afrikas spezialisiert, demnächst erscheint ihr Buch »To build a city in Africa«. Chinesische Firmen seien oft die billigsten Bewerber, so Keeton, »ein komplett chinesisches Projekt gab es aber bislang nur in Kilamba in Angola.« Dort entstand zunächst eine Geisterstadt altbekannten Typs: Streng geometrisch getaktet reiht sich Hochhausblock an Hochhausblock. Kilamba ist eine mathematisch präzise Kampfansage des Anthropozäns an die Linien der Natur.

Zum Problem wurde hier jedoch etwas anderes: »Es gab kein vernünftiges Kreditsystem. Die Leute konnten im wahrsten Sinne des Wortes kein Darlehen bekommen«, erklärt Keeton. »Nachdem man das gelöst hatte, musste man die Preise halbieren, denn für Angolaner waren die viel zu hoch.« Angola hat das Prestigeprojekt also massiv mit Subventionen unterfüttert, dafür aber eben auch sein Ziel erreicht: eine 100 000-Einwohner-Metropole, die nicht leer steht, sondern gut gefüllt ist. Das ganze Projekt war nach Ansicht der beteiligten Experten ziemlich lehrreich, meint Keeton: »Noch mal würden sie das nicht so machen, auch wegen des Baustils.« Offenbar entsprachen zwölfstöckige Reihenhäuser auch nicht dem architektonischen Geschmack der angolanischen Mittelschicht, die lieber erdnah logiert.

Der gute und der böse Zwilling?

Kilamba wird sich weiter ausdehnen, irgendwann sollen es eine halbe Million Menschen ihr Zuhause nennen. Darauf warten die jedoch nicht. Sie bauen sich bereits ihre eigene Stadt, eine so genannte »Twin City«. »Kaum wird Land zur Planung freigegeben, ziehen Menschen an dessen Grenze – denn hier wachsen neue ökonomische Möglichkeiten«, sagt Keeton. Der durchstilisierten Planstadt der Designer steht alsbald eine chaotische Schwester der Marke Eigenbau gegenüber. Im Wildwuchs der Wellblechhütten wohnen die, die sich Kilamba nicht leisten können.

Laden... © Picture Alliance / Photoshot (Ausschnitt) Kilamba – Ein neuer Stadtteil von Luanda in Angola | Als »lehrreich« beschrieben einheimische Experten das Projekt Kilamba: ein geometrisch platziertes Hochhausblockensemble, das Wohnraum in der überfüllten Hauptstadt Luanda schaffen sollte. Dies gelang nach verschiedenen Eingriffen, wirklichen Vorbildcharakter dürfte der Planstadtteil dennoch nicht unbedingt haben.

»Viele Entwickler lassen auf ihrer Designskizze alles außerhalb ihres Bereichs schlicht weiß. Sie bedenken nicht, dass gleich neben ihrem Zaun riesige informelle Siedlungen wachsen. Sie kümmern sich auch nicht drum.« Das hat Folgen: Öffentliche Dienstleistungen funktionieren allenfalls bis zur Grenze des Baugebiets. Es entsteht soziale Segregation. Die Einwohner der Behelfsstädte verdingen sich meist genau für die Services, die sie nie erhalten. Planstädte werden nicht für die Unterschicht errichtet – aber funktionieren können sie oft nicht ohne sie.

Der Lerneffekt bei Auftraggebern und Planern ist offenbar gering. Schon in den 1960er Jahren setzte sich Architekt Oscar Niemeyer ein heute retrofuturistisches Denkmal: Brasília, Metropole mit dem Grundriss eines Flugzeugs, Kapitale des fünftgrößten Staates der Erde. Für die Arbeiterschicht, die Candangos, die diesen Ort ins Leben riefen, war jedoch kein Platz vorgesehen.

Leben im Flugzeug

Die Candangos leben heute in Zwillings- oder Satellitenstädten, die sich seither fernab jeder Metro gebildet haben. Während dort Staus an der Tagesordnung und Parks eine Seltenheit sind, flanieren die Brasilienses in weitläufigen Superquadras zwischen Bäumen und Sportanlagen. Der cross-soziale Vibe organischer Pendants ist nach 60 Jahren allenfalls in Grundzügen spürbar.