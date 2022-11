Verschwörungsglaube: Die Metapher vom Kaninchenbau-Syndrom

Die Erde ist eine Scheibe, das Coronavirus gibt es gar nicht: Über solche Verschwörungstheorien können viele Menschen schmunzeln. Doch ein paar wenige nehmen das für bare Münze: Sie scheinen in einer alternativen Wirklichkeit gefangen zu sein. Wie kommt das? Der Psychologe Robbie Sutton und seine Kollegin Karen Douglas von der University of Kent beschreiben die Entwicklung jetzt als »Rabbit Hole Syndrome«.

Mit der Metapher vom Kaninchenbau spielen sie auf eine Szene in Lewis Carrolls Kinderbuch »Alice im Wunderland« an: Neugierig folgt die kleine Alice einem Kaninchen in einen Tunnel, ohne darüber nachzudenken, wie sie jemals wieder herauskommt. Und bevor sie es sich anders überlegen kann, beginnt sie zu fallen – und sie fällt und fällt, immer tiefer.

Wie Sutton und Douglas in der Fachzeitschrift »Current Opinion in Psychology« schildern, entwickelt sich auch der Verschwörungsglaube derart ungeplant. Anfangs verlaufe der Prozess eher langsam; die Theorien wecken vielleicht ein wenig Neugierde. Aber je mehr man sich mit den Theorien beschäftige, desto mehr verändern sich die eigenen Überzeugungen, zunächst langsam, dann immer schneller, und zugleich wachsen Frust, Unsicherheit und das Bedürfnis nach Erklärungen – eine »rekursive«, also sich selbst verstärkende Dynamik.