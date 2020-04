Psychologie: »Verschwörungstheoretikern bedeutet es viel, einzigartig zu sein«

Welche Verschwörungstheorien kursieren zur Coronavirus-Pandemie?

Im Zusammenhang mit dem Coronavirus gibt es zwei große Verschwörungstheorien: Die einen sagen, das Virus sei ein biochemischer Kampfstoff. Die anderen unterstellen, dass die Gefährlichkeit von Covid-19 aus unlauteren Interessen absichtlich aufgebauscht werde, obwohl die Krankheit harmlos sei. Egal, von welcher Verschwörungstheorie jemand überzeugt ist: Er bildet sie sich immer nach dem Zwiebelprinzip, wie wir das nennen. Über die Wahrheit legen Verschwörungstheoretiker schichtweise ihre eigenen Thesen, die erklären sollen, warum die offizielle Version so erzählt wird.

Manche streuen die Behauptung, Covid-19 sei nicht schlimmer als eine Grippe und solle von den körperlichen Schäden durch das 5G-Netz ablenken …

Ja. Und wieder andere glauben, das Virus sei absichtlich verbreitet worden. Beide Theorien hängen mit einem problematischen Verhalten zusammen: die erste mit weniger solidarischem und infektionseindämmendem Verhalten, die zweite mit egozentrischem Schutzverhalten.

»Die Menschen vertrauen während der Corona-Pandemie offiziellen Verlautbarungen mehr, als es bisher in Ausnahmesituationen der Fall war«

Was ist das Kurioseste, das Sie je gehört haben?

Es gibt sehr viele extrem sonderbare Verschwörungstheorien. Von denen, die hinreichend kurios und trotzdem verbreitet sind, lassen mich zwei immer wieder den Kopf schütteln: die Flat Earth Conspiracy, die besagt, dass die Erde eine Scheibe wäre, was uns vorenthalten werde. Und diejenige, dass wir von gelbäugigen Eidechsen regiert und kontrolliert würden, die menschliche Hautanzüge tragen.

Es heißt, dass Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, eher bereit sind, die eigenen Interessen mit illegalen Mitteln durchzudrücken. Geht von Verschwörungstheorien also eine Gefahr aus?

Eine vor Kurzem von mir veröffentlichte Studie hat ergeben, dass politischer Extremismus und Gewaltbereitschaft mit dem Glauben an Verschwörungen einhergehen. Warum sich selbst an die Regeln halten, wenn diese Mächtigen es auch nicht tun? Es gibt aber noch ein anderes Risiko: Je stärker jemand an Verschwörungstheorien glaubt, desto weniger unterscheidet die Person die Qualität von Informationsquellen. Das haben unsere Untersuchungen ergeben. Für Verschwörungstheoretiker ist eine Information auf Youtube genauso viel wert wie die Verlautbarungen des Robert Koch-Instituts.

Es wäre also wichtig, die Medienkompetenz zu stärken?

Ja, einerseits. Andererseits müssen Menschen lernen, bestimmten Quellen auch zu vertrauen. Schließlich wird sich jetzt niemand zu Hause ein eigenes Labor aufbauen und das Coronavirus selbst untersuchen – irgendeiner Quelle müssen wir glauben. Mein Eindruck ist jedoch, dass die Menschen während der Corona-Pandemie offiziellen Verlautbarungen mehr vertrauen, als es bisher in Ausnahmesituationen der Fall war. So bitter das alles ist: Vielleicht ist diese Krise eine Chance, das Vertrauen in die Wissenschaft wieder zu stärken.