Verwechslung: Verwirrter Vater füttert fremden Nachwuchs

Bei einer Untersuchung über die Auswirkungen von Lärm auf Vögel machten Fachleute eine völlig unerwartete Beobachtung. Ein Männchen des Rotkehl-Hüttensängers (Sialia sialis) fütterte dabei den Nachwuchs von Sumpfschwalben (Tachycineta bicolor) – ein Verhalten, das bisher kaum bekannt ist. Entsprechend rätselhaft sind die Ursachen. Nun entdeckten Danielle P. Williams, Margaret C. Brittingham und Julian D. Avery von der Pennsylvania State University dieses Verhalten aus purem Zufall unter kontrollierten Bedingungen. Sie kommen in ihrer Veröffentlichung im »Wilson Journal of Ornithology« zu dem Schluss, dass der Rotkehl-Hüttensänger schlicht verwirrt war. Das fremde Nest war nur einen Meter von seinem eigenen entfernt – und zusätzlich das, in dem er selbst geschlüpft war.

Bemerkenswert sei aber die Hartnäckigkeit, mit der das Männchen an seinem Irrtum festhielt. Der Nachwuchs der Sumpfschwalben sieht ganz anders aus und hat auch andere Bettelrufe als die Brut der Hüttensänger, was dem falschen Vater jedoch nicht auffiel. Er flog sogar gleichzeitig mit dem Schwalbenweibchen in den Nistkasten hinein und hinaus und saß neben ihm auf dem Dach des Kastens, ohne das Problem zu bemerken. Daraus schließen Williams und ihre Gruppe, dass das Männchen durch den Aufbau ihres Experiments in die Irre geführt wurde.