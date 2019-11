Abnehmen & Kuchen: Verzicht ist kein Maß für Selbstkontrolle

Eine gute Nachricht für alle, die abnehmen wollen, aber nicht auf Schokolade verzichten können: Totaler Verzicht ist kein Kriterium für erfolgreiche Selbstkontrolle. Das jedenfalls behauptet eine Arbeitsgruppe um Joachim Vosgerau von der Università Commerciale Luigi Bocconi in Mailand. Demnach sei die Weise, wie Selbstkontrolle in der Konsumforschung gemessen und verstanden wird, zu eng gefasst – hedonistischer Konsum, also zum Beispiel von Kuchen oder Schokolade, während des Abnehmens sei nicht automatisch ein Versagen der Selbstkontrolle, schreiben die Forscher im »Journal of Consumer Psychology«. Vielmehr müsse dafür erst wissentlich das langfristige Ziel verletzt werden. Ein weiteres Kriterium für den tatsächlichen Verlust der Selbstkontrolle ist nach Ansicht des Teams das Wissen, dass man diese Entscheidung später bereuen wird.

Hingegen könne eine Person zum Beispiel ein kleineres Stück Kuchen essen, das das eigentliche Abnehm-Ziel nicht gefährdet. Dadurch, so Koautorin Irene Scopelliti in einer Pressemitteilung, bestehe für die Person auch kein Anlass zur Reue, und man könne mithin nicht von einem Versagen der Selbstkontrolle sprechen. Grundsätzlich basiert die Vorstellung vom totalen Verzicht als Maß für Selbstkontrolle nach Ansicht der Arbeitsgruppe auf der falschen Vorstellung, dass es »gute« und »schlechte« Lebensmittel gibt und korrekte Ernährung darin besteht, ausschließlich »gut« zu essen. Erstens sei das eine falsche Vorstellung davon, wie Ernährung funktioniert, so das Team um Vosgerau, und zweitens sei es nicht Aufgabe der Konsumforschung, solche Urteile zu fällen. Einer Person, die gar nicht abnehmen möchte und die den Verzehr des Kuchens entsprechend nicht bereut, könne man darum auch keinen Mangel an Disziplin attestieren.