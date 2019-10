Axionen: Verzweifelt gesuchtes Teilchen in Festkörper aufgetaucht

Das Axion ist eine der großen Hoffnungen der Teilchenphysik: Das extrem leichte Elementarteilchen könnte der Stoff sein, aus dem die rätselhafte Dunkle Materie besteht. Seit einigen Jahren rücken die flüchtigen Elementarteilchen mehr und mehr in den Fokus von Dunkle-Materie-Jägern – auch weil massereichere Kandidatenteilchen, so genannte WIMPs, bisher nicht aufgetaucht sind.

Nun könnten Physiker immerhin ein so genanntes Quasiteilchen mit den Eigenschaften eines Axions aufgespürt haben, wie eine Forschergruppe um Johannes Gooth vom Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe in »Nature« berichtet. Quasiteilchen sind keine echten Elementarteilchen, sondern Mehr-Teilchen-Zustände in Festkörpern, die sich mathematisch als ein einzelnes Teilchen beschreiben lassen. Ein bekanntes Beispiel sind die so genannten Phononen, mit denen sich die wellenartigen Bewegungen von Myriaden von Festkörperatomen elegant beschreiben lassen.

Hinter den nun aufgespürten Axion-Quasiteilchen steckt ein ungleich komplexeres Phänomen. Es tritt in einem Weyl-Halbmetall auf, in dem sich Elektronen zu so genannten Weyl-Fermionen zusammenfinden. Dabei handelt es sich ebenfalls um Quasiteilchen, die sich ausschließlich in Richtung ihres Spins bewegen. Weyl-Halbmetalle ähneln den bekannteren topologischen Isolatoren, für deren Entdeckung es 2016 den Physik-Nobelpreis gab und an deren Rändern Elektronen widerstandsfrei fließen können.