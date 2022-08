Erderwärmung: Viele Krankheitserreger verbreiten sich durch den Klimawandel besser

Renke Lühken, Ökologe beim Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, sieht die Entwicklung ebenfalls mit Sorge. »Generell steigt durch höhere Temperaturen und veränderte Niederschlagsregime insbesondere das Risiko für durch so genannte Vektoren – also beispielsweise Stechmücken oder Zecken – übertragene Krankheitserreger. Dies ist Besorgnis erregend, da nur für wenige dieser Erreger zugelassene Impfstoffe existieren«, sagt der Experte, der nicht an dem Artikel beteiligt war.

»In Deutschland und in Europa beobachten wir schon jetzt den Einfluss durch klimawandelbedingte Ereignisse auf Krankheitserreger. Auch hier spielen durch Vektoren übertragene Krankheitserreger eine große Rolle«, erklärt Lühken. »Exotische Stechmückenarten wie die Asiatische Tigermücke etablieren sich in weiten Teilen Europas. Die Asiatische Tigermücke ist insbesondere für Ausbrüche des Chikungunya-Virus und Dengue-Virus im Mittelmeerraum verantwortlich.«