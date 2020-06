Sars-CoV-2: Vielleicht wird es keinen Corona-Impfstoff geben

Klinische Tests der Phase III sind der entscheidende – und langwierigste – Teil der Entwicklung. Hier wird der Impfstoff Hunderten bis Tausenden von Menschen verabreicht, die sich mit dem Erreger infizieren könnten. Hier erst zeigt sich zum Beispiel, ob der Impfstoff ein ADE auslöst. Erst wenn diese Daten vorliegen, kann ein Impfstoff durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) oder ihr US-amerikanisches Pendant, die Food and Drug Administration (FDA), zugelassen werden. Den Rekord für die schnellste Entwicklung bis zur Zulassung hält derzeit ein Impfstoff gegen Mumps. Die Vakzine wurde binnen vier Jahren entwickelt.

Gegen manche Viren lässt sich kein Impfstoff finden

Doch es gibt ein paar Krankheitserreger, an denen sich Impfstoffentwickler die Zähne ausbeißen. Beispielsweise das HI-Virus, das die Immunschwächekrankheit Aids verursacht. Seit man den Krankheitserreger im Jahr 1984 identifizierte, haben Forscher zahlreiche Anläufe unternommen, einen Impfstoff zu entwickeln – bislang sind alle gescheitert. Erst Anfang 2020 musste eine groß angelegte Phase-III-Studie in Südafrika abgebrochen werden, weil sich der Impfstoffkandidat als unwirksam herausstellte.

Ähnlich ernüchternd verläuft die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Hepatitis C. Jedes Jahr infizieren sich zwischen 1,5 und 2 Millionen Menschen mit dem Hepatitis-C-Virus, das eine chronische Entzündung der Leber hervorrufen und zu Leberzirrhose und -krebs führen kann.

»HIV und HCV sind sehr gut darin, unserem Immunsystem zu entwischen und es zu stören«, sagt Thomas Pietschmann, Leiter des Instituts für Experimentelle Virologie am Zentrum für Experimentelle und Klinische Infektionsforschung (TWINCORE) in Hannover. Er forscht an diesen Viren und arbeitet mit seinem Team an einem Impfstoff gegen Hepatitis C. Die Immunantwort, die diese Viren in unserem Körper auslösen, schützen offenbar nicht vor einer Infektion.

Könnte es sein, dass das neue Coronavirus den Entwicklern ähnliche Probleme bereitet wie HIV oder HCV? »Die bisherigen Studienergebnisse sprechen dagegen«, sagt Pietschmann. So entwickelten Rhesusaffen, die mit einer Vakzine aus abgetöteten Sars-CoV-2-Viren behandelt worden waren, eine stabile Immunantwort und ließen sich anschließend nicht mehr durch das Coronavirus infizieren. Praktisch zeitgleich startete der chinesische Hersteller Sinovac erste klinische Studien mit dem Totimpfstoff.

»Im Gegensatz zu HIV und HCV verursacht Sars-CoV-2 keine lebenslange, sondern eine akute Infektion, die bei den meisten nach milden Symptomen ausheilt«, erklärt Pietschmann weiter. Innerhalb weniger Tage entstehe eine schützende Immunität, die das Virus kontrolliert. Das mache es wahrscheinlicher, dass es gelingt, einen Impfstoff zu entwickeln, sagt der Virologe. Zwar sei das keine Garantie. Aber er ist optimistisch, dass unter den vielen Ansätzen, die derzeit getestet werden, erfolgreiche Kandidaten sind. Idealerweise kämen gleich mehrere Impfstoffe auf den Markt. Denn für einen einzelnen Hersteller ist es unmöglich, die gesamte Weltbevölkerung zu versorgen.

»Wir drücken alle auf die Tube«

»Einige werden funktionieren, andere nicht«, sagt Friedemann Weber von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Im Fall einer Pandemie fänden manche Abläufe, die normalerweise nacheinander folgen, eben gleichzeitig statt. Selbst der vorsorgliche Ausbau von Produktionskapazitäten. »Wir drücken alle auf die Tube«, sagt der Virologe, der mit seinem Team sowie Partnern in Schweden und Italien an einer DNA-basierten Vakzine arbeitet.

Das Virus kann sich verändern

Sars-Cov-2 hat auch ein weiteres Problem nicht, das die Impfstoffentwickler bei HIV und HCV plagt: Beide Viren sind sehr variabel. Das heißt, innerhalb der Bevölkerung kursieren zahlreiche Versionen der Erreger, die sich darüber hinaus ständig weiter verändern. Alle Virustypen mit einem Impfstoff abzudecken, ist quasi unmöglich. Beim neuen Coronavirus ist das anders: Seit es erstmals in China auftrat, hat es sich zwar bereits verändert. Die Rate sei jedoch keineswegs mit HIV oder HCV vergleichbar, sagt Weber. »In der rezeptorbindenden Domäne des Spike-Proteins haben wir bisher so gut wie keine Veränderungen festgestellt«, ergänzt der Virologe. Das ist der Bereich des Virus, den die meisten Impfstoffkandidaten imitieren und dadurch eine Immunantwort provozieren.

»Bezüglich ihrer Flexibilität sind Coronaviren aber nicht zu unterschätzen«, sagt Virologe Weber. Sie seien extrem gut darin, ihr Erbgut umzuarrangieren. Dabei tauschen sie Bereiche ihrer RNA mit anderen Coronaviren aus. Etwas Ähnliches tun Grippeviren auch. Ihr Erbgut besteht aus mehreren Einzelteilen, die sie beliebig untereinander tauschen können – deshalb brauchen wir jedes Jahr einen neuen Impfstoff. Coronaviren dagegen haben kein segmentiertes Genom. Veränderungen in derselben Größenordnung seien deswegen für diese Viren vorerst nicht zu erwarten, schließlich sei ihr genetisches Repertoire längst nicht so groß, so Weber. Weil ihr Genom nicht in mehreren Teilen, sondern »am Stück« vorliegt, ist es für sie zudem schwieriger, einzelne Gene – etwa das für das Oberflächenprotein – miteinander auszutauschen. Es könne im Lauf der Zeit aber durchaus zu Veränderungen kommen, die eine Anpassung der Vakzine erfordern, sagt Weber.

Dass die Impfstoffe, die heute entwickelt werden, mit der Zeit an Wirksamkeit verlieren, sei nicht auszuschließen, sagt auch der Virologe Florian Klein von der Universitätsklinik Köln. Das könne zum einen an Veränderungen im Viruserbgut liegen. Zum anderen könne sich die durch den Impfstoff aufgebaute Immunantwort nach und nach abschwächen. Beides kommt auch bei zugelassenen Vakzinen gegen andere Erreger vor. Es könnte also sein, dass wir uns in unserem Leben mehrmals gegen Covid-19 impfen lassen müssten.

Zudem ist es möglich, dass die Impfstoffe nicht alle, sondern nur einen Teil der Geimpften schützen oder lediglich die Krankheitssymptome abmildern. Fachleute warnen schon seit Jahren davor, dass es immer schwieriger wird, Impfstoffe zu finden, die jegliche Ansteckung und Weitergabe verhindern. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich der Selektionsdruck auf die Krankheitserreger durch vorhandene Impfungen verändert – sie könnten ihnen entkommen und sogar gefährlicher werden.

Im Blut von Menschen, die von Mers oder Sars betroffen waren – Atemwegserkrankungen, die ebenfalls durch Coronaviren verursacht wurden –, waren noch etwa zwei bis drei Jahre nach der Infektion schützende Antikörper nachweisbar. Andere Coronaviren, die hier zu Lande zirkulieren und Erkältungen verursachen, können Menschen in der Regel mehrfach infizieren.

Abkürzungen sind denkbar, aber fraglich

Klein glaubt nicht, dass Trumps Initiative funktioniert und es noch im Jahr 2020 einen zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 gibt. Er kann sich allerdings vorstellen, dass es Studien gibt, die es erlauben, Impfstoffe zu testen und gleichzeitig Menschen zu schützen. »So schnell wie bei Sars-CoV-2 war der medizinische und wissenschaftliche Fortschritt noch nie«, sagt der Virologe.

Nicht zuletzt gibt es eine Reihe Abkürzungen auf dem Weg der Zulassung. Sie alle sind umstritten und entstanden aus der Not heraus. In der Vergangenheit sind einige Erreger schon während der Impfstoffentwicklung deutlich seltener geworden, so dass aussagekräftige Studien kaum noch möglich waren. So etwa bei Sars-CoV-1: Damals blieb die Impfstoffentwicklung in Phase I stehen, weil es nach Juli 2003 schlichtweg keine Infektionen mehr gab. Ähnlich lief es beim Ebola-Ausbruch von 2014/15 in Westafrika. Gerade, als der Impfstoffkandidat rVSV-ZEBOV fertig wurde, war die Epidemie verebbt.

Glücklicherweise hatte man es noch geschafft, Phase-I- und -II-Studien damit durchzuführen, beim nächsten Ausbruch folgte dann Phase III. Der Impfstoff rVSV-ZEBOV wurde dabei zeitgleich getestet und eingesetzt, schließlich unter Vorbehalt zugelassen. Klein kann sich eine solche Notzulassung auch im Rahmen der Corona-Pandemie vorstellen. Dafür müsse man allerdings geschickte Studienkonzepte wählen. Beispielsweise könne man sich überlegen, zunächst besonders gefährdete Gruppen wie Krankenhauspersonal oder Risikopatienten mit einem Impfstoffkandidaten zu behandeln, so Klein.

Ein anderer, umstrittener Ansatz sind Menschenversuche. Fachleute erwägen, nur eine kleine Anzahl Freiwilliger zu impfen und sie anschließend gezielt mit Sars-CoV-2 zu infizieren. Unter dem Slogan »1Day Sooner« sucht eine Gruppe um Chris Bakerlee von der Harvard University bereits nach Menschen, die bereit wären, an einer solchen Studie teilzunehmen. Mehr als 25 000 Freiwillige aus über 100 Ländern haben sich bereits registriert.

Das ist ethisch höchst fragwürdig und wird wohl nur eine Idee bleiben. In einer Pandemie gäbe es erst recht keine Notwendigkeit, künstliche Ansteckungen herbeizuführen, meint Hömke. Man könne den Impfschutz unter realen Bedingungen untersuchen. Pietschmann stimmt zu. »Bislang hatten vergleichsweise wenige Menschen Kontakt mit dem Virus«, sagt er. Zwar würde es in Europa derzeit ruhiger, doch das Geschehen verlagere sich auf die Südhalbkugel.