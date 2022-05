Chronische Krankheiten: Die Langzeitfolgen viraler Infektionen

Exklusive Übersetzung aus

Für Epidemiologen gleicht es einer Schatzkammer, was das US-Verteidigungsministerium in einer weitläufigen Anlage in Silver Spring, Maryland, aufgebaut hat: begehbare Gefrierkammern, jede von der Größe eines Basketballfelds, beinhalten 72 Millionen Fläschchen mit Blutserum. Wenn die Techniker auch nur 20 Minuten in diese Kammern von minus 30 Grad gehen, ziehen sie einen Wintermantel und Handschuhe an. Die Flaschen, die sie dann herausbringen, bergen ungeahnte Reichtümer für die Forschung. Für Alberto Ascherio, einen Epidemiologen an der Harvard T. H. Chan Medial School in Boston, Massachusetts, enthielten sie ein seltenes Geschenk: Sie halfen ihm, die Ursache für multiple Sklerose (MS) zu entschlüsseln, eine Krankheit, bei der das Immunsystem die Nervenzellen angreift.

Forschende vermuteten schon seit Längerem einen Zusammenhang zwischen MS und dem Epstein-Barr-Virus (EBV). Aber es war schwierig, eine eindeutige Verbindung herzustellen – teilweise, weil fast jeder Mensch sich irgendwann mit EBV infiziert. Meistens verläuft eine Infektion aber harmlos. Die Proben in den Gefrierkammern des Verteidigungsministeriums boten eine einmalige Gelegenheit, diese Zusammenhänge zu erforschen. Nachdem er die Daten und Proben von mehr als zehn Millionen Angehörigen der Armee seit 1993 analysiert hatte, fand Ascherio heraus, dass die Infektion mit EBV das Risiko einer MS um das 32-Fache erhöht.

»Ich habe noch nie einen so eindeutigen Zusammenhang gesehen«, sagt Ascherio. Rauchen erhöht das Risiko für Lungenkrebs um das 15- bis 30-Fache. Seine Ergebnisse, kombiniert mit neuen Erkenntnissen darüber, wie das Virus Hirnschäden auslöst, verbessern die Aussichten, MS behandeln und sogar verhindern zu können. Eine Phase-I-Studie mit einem EBV-Impfstoff ist im Gange, auch wenn es noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird, bevor größere Studien Aufschluss darüber geben, ob Impfstoffe MS vorbeugen können.

Der lange Schatten von Virusinfektionen

Diese Fortschritte kommen zu einer Zeit, in der Forscherinnen und Forscher mehr denn je daran interessiert sind, was Monate und Jahre nach einer Infektion mit einem Virus geschieht. Zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie sind viele Menschen mit den Langzeitfolgen einer Infektion mit Sars-CoV-2 konfrontiert. Die Besorgnis über Long Covid wächst sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den Gesundheitsbehörden. Geldgeber haben mehr als eine Milliarde US-Dollar in die Erforschung dieses nebulösen, postviralen Zustands investiert.