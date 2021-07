Virusmutation: Corona-Variante Lambda breitet sich in Europa aus

Eine neue Coronavirus-Variante verbreitet sich in Europa. Sie heißt Lambda und trat bislang vor allem in Lateinamerika auf. Kürzlich wurde sie auch in Spanien, Großbritannien und Deutschland nachgewiesen. Möglicherweise ist dieser Typ von Sars-CoV-2 dank seiner charakteristischen Mutationen noch ansteckender als bisherige Varianten, doch noch werten Forschende Daten dazu aus.

Lambda zählt seit dem 15. Juni 2021 laut der Weltgesundheitsorganisation WHO als unter Beobachtung stehende Variante. Alternative Bezeichnungen sind C.37, GR/452Q.V1 sowie 20D. Der früheste Eintrag von C.37 in der Datenbank der Initiative GISAID stammt aus Argentinien im November 2020. Im Dezember 2020 kam die erste Meldung dazu aus Lima, Peru, nur vier Monate später – im April 2021 – fand die Variante sich in dem Land bei 97 Prozent der Infizierten.

Diverse Varianten von Sars-CoV-2 mit möglicherweise für die Eigenschaften des Virus bedeutsamen Veränderungen im Erbgut zirkulieren weltweit. Forscherinnen und Forscher überwachen virale Mutationen und Varianten routinemäßig durch sequenzbasierte Überwachung, Laborstudien und epidemiologische Untersuchungen. Unterteilt werden die Varianten zumeist in die Klassen »Variante von Interesse« (VOI) und »Besorgnis erregende Variante« (VOC).

Nach jetziger Kenntnis weist die Lambda-Variante sechs neue Mutationen im Spike-Protein auf, die auch den Aufbau des Proteins verändern (G75V, T76I, D614G, L452Q, F490S, T859N) und von denen zwei direkt in der Bindungsstelle für den Zellrezeptor liegen. Außerdem fehlt nahe dem Ende des Proteins ein Abschnitt (Δ247-253). Das geht aus einem noch nicht von Fachleuten begutachteten Paper hervor, das am 3. Juli 2021 auf »medrxiv« veröffentlicht wurde. Daneben stellten die Fachleute fest, dass im ORF1a-Gen die gleichen Bausteine fehlen (Δ3675-3677) wie bei den Varianten Alpha, Beta und Gamma.