Vittrup-Mann: Die Lebens- und Leidensgeschichte eines Menschenopfers

Daneben lebte zeitgleich mit der bäuerlichen Trichterbecherkultur eine weitere Gruppe entlang der Südküsten von Schweden und Norwegen sowie auf der Insel Gotland: die grübchenkeramische Kultur, benannt nach der Verzierung ihrer Tongefäße. Sie stellte wohl eine Art Mittlerin zwischen den beiden anderen dar; auch genetisch bildeten ihre Angehörigen einen Mix zwischen Landwirten und den Wildbeutern im Norden. Funde legen nahe, dass sie wiederholt Reisen zwischen Nord und Süd unternahmen, vermutlich um Feuerstein aus Dänemark auf die skandinavische Halbinsel zu importieren. Dabei verhandelten sie wohl außerdem exotische Güter aus dem heutigen Norwegen zu den Angehörigen der Trichterbecherkultur, schreiben die Wissenschaftler. Man kann darüber spekulieren, ob auch Sklaven aus dem Norden zum Handelsgut zählten.

Nautisches Knowhow

Wie die Analyse der Ernährungsgewohnheiten nahelegt, lebte die Gruppe, aus der der Vittrup-Mann gebürtig stammte, am und vom Meer. Neben Fisch dürften Robben und sogar Wale auf dem Speiseplan gestanden haben. All das spricht laut den Forschern dafür, dass die mittelsteinzeitlichen Kulturen erfahrene Bootsbauer waren. Womöglich kam der Vittrup-Mann sogar auf direkter Route ins heutige Dänemark. Dazu hätte er mindestens 75 Kilometer offene See überqueren müssen, rechnen die Wissenschaftler vor. Das verlange geschickte Seemannskunst und seetüchtige Wasserfahrzeuge, was aber durchaus im Rahmen des Möglichen für alle drei Kulturen dieser Gegend liege. Auf entsprechendes Knowhow würden jedenfalls archäologische Funde deuten. Mindestens müssen die Menschen in der Lage gewesen sein, die Meerengen zwischen Dänemark und Schweden zu überwinden, was Distanzen von rund zehn Kilometern beinhaltete.

Wo genau der Geburtsort des Vittrup-Mannes lag, lasse sich jedoch nicht mehr rekonstruieren, so die Wissenschaftler. Einmal mehr aber zeigt ihre Untersuchung: In der europäischen Frühzeit war es nicht selten der Fall, dass Individuen im Lauf ihres Lebens weite Wanderungen zurücklegten.