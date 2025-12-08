H5N1-Ausbruch: Was folgt aus den Vogelgrippe-Fällen bei deutschen Katzen?

Wie äußert sich Vogelgrippe bei Katzen?

Katzen, die sich mit H5N1 infizieren, entwickeln in der Folge oft heftige Symptome. Meist löst die Vogelgrippe bei ihnen Fieber, Lethargie und Gewichtsabnahme aus. Massive Atemwegsbeschwerden sind die Regel, ebenso neurologische Anzeichen wie Zittern und Krampfanfälle. Schätzungsweise sieben von zehn erkrankten Tieren sterben innerhalb weniger Tage, und ein Großteil der überlebenden Stubentiger muss wegen der Folgen der Erkrankung eingeschläfert werden. Eine wirksame Behandlung, die die Überlebenschancen verbessert, gibt es bislang nicht.

Besteht für Menschen ein Risiko?

Bisher hat man bei Menschen noch keine H5N1-Ansteckungen nachgewiesen, die von Katzen ausgingen. Prinzipiell ist ein solches Überspringen jedoch möglich. Denn das Erbgut des Virus hat sich bereits so verändert, dass es sich in Katzen vermehren und im Säugetierkörper bestehen kann. Die dafür nötigen genetische Anpassungen erleichtern es dem Erreger, auch in menschliche Zellen einzudringen und sich hier zu reproduzieren.

Die Übertragung von Katzen auf Menschen ist zwar extrem unwahrscheinlich. Doch weil von dem Influenzastamm ein derart hohes Pandemierisiko ausgeht, müssen selbst solche geringen Gefahren ernst genommen und so gut wie möglich vermieden werden. Enger Kontakt zu kranken Katzen – wie auch zu anderen infizierten Tieren – ist deshalb unbedingt zu vermeiden.

Was sollten Katzenhalterinnen und -halter beachten?

In Gebieten mit nachgewiesenen Vogelgrippeausbrüchen oder vermehrtem Vogelsterben sollten Katzen vorübergehend nicht unbeaufsichtigt ins Freie gelassen werden. Wenn man ihnen unter Aufsicht Freigang gewährt, sollte man darauf achten, dass sie keinen Kontakt mit toten oder kranken Vögeln sowie deren Ausscheidungen haben. Weiterhin empfiehlt es sich, auf Fütterung mit rohem Geflügelfleisch und auf die Gabe von Rohmilch zu verzichten.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC rät zudem, Haustiere von eventuell kontaminierten Kleidungsstücken und Oberflächen fernzuhalten. Wer zum Beispiel in einem Gebiet mit vielen verendeten Wildvögeln spaziert, sollte keinesfalls tote oder kranke Tiere berühren und danach die Straßenschuhe lieber draußen stehen lassen. Normalerweise sind zwar größere Virusmengen nötig, um Infektionen auszulösen, doch wegen ihrer Gefährlichkeit wird hier zu besonderer Vorsicht geraten.

Sind auch Hunde gefährdet?

Hunde können sich ebenfalls mit H5N1 infizieren. Sie erkranken jedoch weitaus seltener als Katzen und entwickeln in der Regel mildere Symptome. Im Hinblick auf den Umgang mit erkrankten Hunden und die Vermeidung von Infektionen gilt das, was auch bei Katzen gilt. In Gebieten mit Vogelgrippeausbrüchen sollten Hunde beim Spazierengehen immer an der Leine geführt und von toten und kranken Tieren ferngehalten werden.