Canidae: Warum Hunde so unterschiedlich groß sind

Vom Chihuahua bis hin zur Deutschen Dogge – Hunde unterscheiden sich in ihrer Größe mehr als jede andere Säugetierart auf der Erde. Nun ist es Wissenschaftlern erstmals gelungen, eine Genmutation, die für diese Größenunterschiede mitverantwortlich ist, auf eine unerwartete Quelle zurückzuführen: alte Wölfe.

Die besagte Mutation liegt in der Nähe eines Gens namens IGF1. Forscherinnen und Forscher entdeckten bereits 2007, dass IGF1 eine wichtige Rolle bei der Körpergröße von Hunden zu spielen scheint. Es war das erste von etwa zwei Dutzend solcher Gene, die im Lauf der Zeit identifiziert wurden. Wie genau es die Größe der Tiere beeinflusst, blieb allerdings ein Rätsel.

Alte Hunde, die in den vergangenen 30 000 Jahren aus Wölfen domestiziert wurden, unterschieden sich bis zu einem gewissen Grad in ihrer Größe. Die extremen Größenunterschiede, die sich heute beobachten lassen sind jedoch erst in den vergangenen 200 Jahren entstanden, als der Mensch begann, die modernen Rassen zu züchten.

Um zu ergründen, wie diese Entwicklung möglich war, analysierten Elaine Ostrander vom US National Human Genome Research Institute in Bethesda, Maryland, und ihr Team die Genome von mehr als 1400 Caniden, darunter alte Hunde, Wölfe, Kojoten sowie 230 moderne Hunderassen. Als sie die Variation in der Region um das IGF1-Gen mit der Körpergröße von Hunden und wilden Caniden verglichen, stach eine Variante hervor, die auf einem DNA-Abschnitt liegt, auf dem die Informationen für eine so genannte lange nicht codierende RNA (lncRNA) gespeichert sind. Diese ist unter anderem an der Steuerung der IGF1-Konzentration beteiligt, ein Protein, das als Wachstumshormon fungiert.