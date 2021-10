Besser vorsorgen: Was passiert bei einer Biopsie?

Woran sollten Patienten denken?

Viele Biopsien können Hausärzte durchführen, manchmal ist aber ein Termin beim Facharzt nötig, etwa bei einem Chirurgen. Bösartige Weichteiltumore in Muskel- oder Fettgewebe sollten nur in spezialisierten Zentren biopsiert werden. Patienten besprechen vor der Biopsie mit dem Arzt oder der Ärztin, wie viel Zeit sie für den Termin einplanen sollen und ob es danach besondere Verhaltensregeln zu beachten gilt. Wurden sie für die Biopsie in Narkose versetzt, sollten Patienten nach dem Aufwachen nicht allein nach Hause fahren, sondern sich abholen lassen oder ein Taxi nehmen. Wie lange sie sich nach der Biopsie schonen sollten, hängt von der Art der Biopsie und vom untersuchten Gewebe ab. Nach einer Brustbiopsie beispielsweise raten Mediziner zu mindestens drei Tagen körperlicher Schonung. Wurde die Leber biopsiert, empfehlen Ärzte einige Stunden Bettruhe, um das Blutungsrisiko zu minimieren.

Serie: »Besser vorsorgen« Krebsvorsorge, Früherkennung, Check-up – es gibt viele Untersuchungen, die Gesunde regelmäßig wahrnehmen sollten. Denn vorsorgen ist besser als nachsorgen. Wir erklären die gängigsten Methoden und beantworten die wesentlichen Fragen: Wozu ist die Untersuchung gut? Was macht die Ärztin, worauf achtet der Arzt? Und tut das weh?

Gibt es Nachteile oder Risiken?

Generell gilt eine Biopsie als kleiner Eingriff. Dennoch besteht stets ein gewisses Infektionsrisiko, das sich bei sorgfältigem Vorgehen aber minimieren lässt. Auch das Risiko von Blutungen, Verletzungen des umliegenden Gewebes und Wundheilungsstörungen ist eher gering. Vorbeugend verordnen Ärzte manchmal Antibiotika, um eine Infektion zu verhindern.