Keine Dunkle Materie: Voyager 1 findet keine Hawking-Strahlung früher Schwarzer Löcher

Beim Urknall entstandene, sehr kleine Schwarze Löcher galten als mögliche Kandidaten für die Dunkle Materie. Doch neue Daten zeigen, dass sie wohl höchstens ein zehntel Prozent dieses nicht beobachtbaren Massenanteils im Universum ausmachen. Wie Mathieu Boudaud und Marco Cirelli von der Sorbonne in »Physical Review Letters« berichten, geht das aus Daten der Raumsonde Voyager 1 hervor. Sie hat das All nach Elektronen einer bestimmten Energie abgesucht, die laut einer populären Theorie von Schwarzen Löchern abgegeben wird. Diese Hawking-Strahlung müsste durch quantenmechanische Effekte am Horizont der dunklen Giganten entstehen.

Boudaud und Cirelli haben in ihrer Arbeit nach einer besonderen Klasse Schwarzer Löcher Ausschau gehalten: Sie hätten bloß eine Masse im Bereich von Kometen und Asteroiden. Bisher ist unklar, ob Schwarze Löcher dieser Größe überhaupt existieren. Gibt es sie wirklich und senden sie wirklich Hawking-Strahlung aus, müssten Elektronen und Positronen mit Energien von einigen Millionen Elektronvolt durchs All driften.

Diese Strahlung würde vom Magnetfeld der Sonne abgelenkt, so dass man sie in Erdnähe nicht messen kann. Voyager 1 dagegen befindet sich jenseits der Heliopause im interstellaren Medium und könnte die Teilchen prinzipiell detektieren.

Positronen und Elektronen verlieren auf ihrem Weg durchs interstellare Medium recht schnell ihre Energie. Deswegen könnte Voyager nur Teilchen von Quellen im Radius von einigen tausend Lichtjahren aufspüren – das sei aber genug, um eine mittlere Dichte für diese Objekte zu bestimmen, meinen Boudaud und Cirelli.