VUI-202012/01: Neue, ansteckendere Corona-Variante in Großbritannien

Corona-Variante VUI-202012/01 nach jetziger Kenntnis nicht tödlicher

Ebenfalls unklar ist, ob die neue Variante gefährlicher ist als bisherige Formen. Eine höhere Sterblichkeit habe man noch nicht festgestellt, wie Johnson mitgeteilt hat. Die britische Behörde Public Health England (PHE) arbeitet derzeit daran, herauszufinden, ob VUI-202012/01 den Schweregrad der Erkrankung erhöht oder verringert. Bislang gibt es jedoch »keine Hinweise darauf, dass der Stamm einen Einfluss auf die Schwere der Erkrankung, die Antikörperreaktion oder die Wirksamkeit des Impfstoffs hat«, heißt es in einer PHE-Pressemitteilung.

Ob sich die Variante wirklich explosiv verbreitet, ist zurzeit noch unklar. Der oberste wissenschaftliche Regierungsberater Patrick Vallance hat betont, dass im Dezember 60 Prozent der Neuinfektionen in London die neue Variante betroffen hätten. »Sie breitet sich rasch aus und ist dabei, die dominierende Variante zu werden«, sagte er. Das PHE wiederum will noch keinen direkten Zusammenhang herstellen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden »in den kommenden Tagen und Wochen überwachen«, ob und wie sich die Variante auf das Pandemie-Geschehen auswirkt. Genauere epidemiologische Daten sollen diese Woche in betroffenen Regionen im Vereinigten Königreich erhoben werden, schreiben Experten der New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG) in Großbritannien.

Die Europäische Seuchenbehörde ECDC hat ebenfalls erste Erkenntnisse über die neue Virusvariante zusammengetragen. Demnach berichten neben dem Vereinigten Königreich etwa Dänemark, die Niederlande und Australien über vereinzelte Nachweise des Erregers. Medienberichten zufolge gibt es auch Fälle in Belgien. Laut der Datenbank in Deutschland gab es bis zum 21. Dezember keine Nachweise von B.1.1.7.-Viren.

Weil sich die neue Variante rasch ausbreitet, hat die britische Regierung die Corona-Restriktionen verschärft und etwa einen neuen Shutdown für die Hauptstadt London verhängt. »Wenn das Virus seine Angriffsmethode ändert, müssen wir unsere Verteidigungsmethode ändern«, sagte Johnson. »Ohne diese Maßnahmen, darauf deuten die Zeichen hin, werden die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, Krankenhäuser würden überfordert sein, und weitere tausende Menschen werden ihr Leben verlieren.«