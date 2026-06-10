Vulkanausbrüche: Explosionen durch überhitztes Magma

Am 19. September 2021 brach der Vulkan Tajogaite auf der kanarischen Insel La Palma aus – der folgenreichste Vulkanausbruch in der Geschichte der Insel. Ein von der University of Manchester geführtes Forscherteam hat das Magma des Jahrhundertereignisses im Labor untersucht und gefunden, dass eine vorausgehende »Überhitzung« des Magmas ausschlaggebend dafür sein kann, wie ein Vulkan ausbricht.

Vulkaneruptionen lassen sich in zwei unterschiedliche Klassen aufteilen: effusive Eruptionen, bei denen das Magma aus dem Vulkan ruhig und friedlich herausfließt, sowie explosive Eruptionen, bei denen sich so viel Druck aufbaut und plötzlich entlädt, dass die charakteristischen Fontänen entstehen. Für Gefahreneinschätzung und präventive Schutzmaßnahmen ist es in der Vulkanologie von zentraler Bedeutung, vorherzusagen, bei welchem Vulkan mit welchem Ausbruchstyp zu rechnen ist. Das ist bei einer Vielzahl an ausschlaggebenden Kriterien extrem komplex, denn sie hängen von der chemischen Zusammensetzung des Magmas, dessen Gasgehalt und dem Druck im Erdinneren bis zu den strukturellen Eigenschaften des Vulkans ab.

Das alles beeinflusst, wie sich die kristalline Struktur des abkühlenden Magmas bildet, ob die Gase eingeschlossen bleiben und sich damit Druck aufbauen kann. Das in »Nature Communications« veröffentlichte Paper hat einen weiteren Zusammenhang identifizieren können: ob und inwiefern sich das flüssige Gestein auf dem Weg an die Oberfläche überhitzt.