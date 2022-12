Wahlverwandtschaften: Können Freunde die Familie ersetzen?

Paula hatte nie ein gutes Verhältnis zu ihrer Familie. »Für mich war immer klar, dass ich dort nicht hingehöre«, erinnert sie sich. Zu ihrem Vater hat sie bis heute keinen Kontakt. Auch das Verhältnis zur Mutter ist schwierig. Ihre Mutter arbeitete viel und ließ sich früh scheiden, was den konservativen Großeltern gar nicht gefiel. Die Großmutter wollte sich daraufhin auch nicht um die Enkelin kümmern. Als Kind verbrachte Paula deshalb viel Zeit allein – oder bei einer Freundin ihrer Mutter. »Eigentlich war auch sie schon Familienersatz«, sagt die Doktorandin heute.

Paula heißt eigentlich anders. Unter ihrem echten Namen möchte sie hier nicht genannt werden. Denn so schwierig das Verhältnis zu ihrer Mutter auch ist – ganz zerstören will sie es nicht. Über deren Freundinnen lernte Paula später jenen Freundeskreis kennen, den sie heute als ihre Familie bezeichnet: acht Personen in ihrem Alter, die meisten von ihnen wohnen heute viele Kilometer weit von ihr entfernt. Die emotionale Nähe zu ihnen entstand in einer Zeit großer Einsamkeit, erzählt Paula. In diesem Kreis fühlte sie sich zum ersten Mal so angenommen, wie sie ist.

Dass Freundschaften die fehlende Nähe zur biologischen Familie zumindest in Teilen aufwiegen können, zeigt auch psychologische Forschung. In einer 2012 veröffentlichten Studie untersuchte die Psychologin Cornelia Wrzus gemeinsam mit Forschungskollegen, wie freundschaftliche und familiäre Beziehungen mit dem Wohlbefinden zusammenhängen. Die Forschenden konzentrierten sich dabei auf familiäre Beziehungen in derselben Generation, also Geschwister oder Cousins und Cousinen. Sie fanden heraus, dass Personen, die zu diesen Familienmitgliedern ein distanziertes Verhältnis hatten, mit höherer Wahrscheinlichkeit enge Freundschaften eingingen. Außerdem war das subjektive Wohlbefinden der Betroffenen höher, wenn sie die distanzierten Familienbeziehungen auf diese Weise ausgleichen konnten.