Amerikas »Geburtsurkunde«: Wie zwei Kartografen den amerikanischen Kontinent erfanden

Dass das Vorhandensein eines vierten und vor allem separaten Kontinents überhaupt nicht der zeitlichen Vorstellung entsprach, ist für Lehmann das eigentlich Bemerkenswerte bei der Benennung Amerikas. Auch dass Ringmann diese Gegebenheit als so selbstverständlich und erwiesen darstellt, ist außergewöhnlich, denn er vergrößerte damit die damalige Welt über die Vorstellungswelt der Zeitgenossen hinaus. Christoph Kolumbus selbst war zeitlebens davon überzeugt, die Inseln, an denen er gelandet war, gehörten zu Asien. Seine Entdeckung war für Europa vielleicht spektakulär, aber im Grunde keine Zeitenwende. Portugiesen wie Spanier hatten im Laufe des 15. Jahrhunderts in regelmäßigen Abständen »Entdeckungen« gemacht bei ihren Fahrten rund um Afrika und nach Asien.

© Waldseemüller, M. et al.: Cosmographiae introductio: cum quibusdam geometriae ac astronomiae principiis ad eam rem necessariis. Insuper quatuor Americi Vespucij nauigationes. Uniuersalis cbosmographiae descriptio tam in solido quam plano eis etiam insertis quae Ptholomaeo ignota a nuperis reperta sunt . Saint-Dié, 1507 / Library of Congress, Rare Book and Special Collections Division (Ausschnitt) Ringmanns lapidare Bemerkung | In seiner »Cosmographiae Introductio« merkt Matthias Ringmann an, dass die Welt in vier Teile zerfalle, wovon der dritte eine »insula« sei, also vollständig von Meer umgeben. Als Beleg führt er lediglich an, dass dies »conspiciatur«, das heißt, gesehen worden sei.

Aber eine »Neue Welt« eingezeichnet zu finden, wo man bislang nur einen Ozean vermutete, noch dazu auf einer immensen Weltkarte, musste Waldseemüllers Zeitgenossen erscheinen wie den Menschen heute die Entdeckung eines erdähnlichen Planeten in einer fernen Galaxie – eines bewohnten noch dazu, denn auch auf den Ländern südlich des Äquators lebten ja ganz offensichtlich Menschen. Dabei galt es zuvor als wenn nicht ausgeschlossen, so doch höchst unwahrscheinlich, dass es die sagenhaften Antipoden, die »Gegenfüßler«, tatsächlich gab und man sie sogar per Schiff erreichen konnte. Genau das aber beschrieb der Florentiner Amerigo Vespucci in seinen Reisechroniken, was diese Bücher im Europa des beginnenden 16. Jahrhunderts zu begehrten Bestsellern machte.

Ein Thinktank in den Vogesen

Geschrieben hat Ringmann sein kleines und doch so explosives Werk zu Waldseemüllers Karte in Saint Dié, 70 Kilometer Luftlinie von Freiburg in den französischen Vogesen, dem damaligen Herzogtum Lothringen. Hier bildete Ringmann zusammen mit Waldseemüller auf Einladung des Herzogs René II. das Gymnasium Vosagense, einen kartografischen Gelehrtenzirkel. Ihre Aufgabe bestand darin, ein neues, sozusagen multimediales Kartenwerk zu erstellen: Es umfasste neben der großen Weltkarte und dem Begleittext der »Cosmographiae Introductio« auch eine Globussegmentkarte, einen Faltglobus, den die Käufer nach einer Anleitung zusammensetzen konnten. Für die Zeitgenossen muss schon allein dieses frühneuzeitliche Medienpaket eine Sensation gewesen sein.

»Inhaltlich war Ringmann die Nummer eins« bei der Zusammenstellung des Kartenmaterials, erklärt Lehmann; Waldseemüller hingegen derjenige, der die Karte ausarbeitete und zeichnete. Herzog René hatte beste Kontakte in die europäischen Machtzentralen und konnte so den beiden Gelehrten eine Vielzahl an teilweise geheimen Quellen zur Verfügung stellen. Unter anderem konnte das Team Waldseemüller-Ringmann auf den »Mundus Novus«-Brief Vespuccis zurückgreifen, in welchem er die »Neue Welt« beschrieb. Auf der späteren Waldseemüllerkarte machten sie Vespucci zum »Kronzeugen ihrer Amerikadarstellung«, so Lehmann, »aber Vespucci hat nie gesagt, dass Amerika separat ist, ganz im Gegenteil, für ihn hing das an Asien dran«.

Der Privatdozent am Seminar für Griechische und Lateinische Philologie der Freiburger Universität erklärt: »Vespucci sagt auf Latein, dass das ein Kontinent ist, aber das Problem ist, dass der Begriff Kontinent, lateinisch continens, ›zusammenhängen‹ heißt, und deswegen spricht er von einem zusammenhängenden Land« und nicht wie im modernen Sinne zu verstehen von einem separaten Kontinent.

Während Christoph Kolumbus im Oktober 1492 in der Karibik landete und mehrere Inseln entdeckte, reiste Vespucci wahrscheinlich bis zu viermal zwischen 1497 oder 1499 und 1504 nach Amerika, die genauen Details sind umstritten. Auf diesen Reisen konnte er einen Großteil der Ostküste Südamerikas erkunden, etwa von Venezuela bis ins heutige Argentinien. Er erkannte zudem, dass es sich bei der vor ihm liegenden, riesigen Landmasse nicht um vorgelagerte Inseln Asiens handelte, wie es Kolumbus beschrieben hatte, sondern um eine »Neue Welt«, die aber ein Teil von Asien sein müsse. Sein »Mundus Novus«-Brief machte auch auf Grund seiner bildreichen Sprache Furore in Europa, wurde nachgedruckt, literarisch erweitert und verfälscht. In einer abgeänderten Form gelangte dieser Brief nach Saint Dié und wurde von Ringmann rezipiert und übersetzt.