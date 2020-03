Coronavirus: Wann kommen die Schnelltests?

Darüber hinaus gibt es Tests für Antikörper gegen einen Erreger, der eine Infektion dann nachweist, wenn das Immunsystem reagiert oder reagiert hat. Dabei unterscheiden die Virologen drei Arten: Noch während der akuten Infektion bildet der menschliche Körper Immunglobulin M (IgM) und Immunglobulin A (IgA), nach der Infektion das Immunglobulin G (IgG), das manchmal auch als »Sero-Narbe« bezeichnet wird.

IgM und IgA sind also Hinweise auf eine akute oder kürzliche Infektion, IgG deutet auf eine Immunität gegen einen Erreger hin. »Zum einen können Sie Patienten sagen: ›Sie sind jetzt eben gerade infiziert und müssen entsprechend isoliert werden‹, zum anderen können Sie sagen: ›Sie haben das früher durchgemacht, Sie sind geschützt‹«, fasst Schmidt-Chanasit zusammen.

Weil der Körper aber die Immunglobuline erst Tage nach Beginn der Infektion bildet, befürchten Kritiker, dass Antikörper-Schnelltests erst anschlagen, wenn ein Patient bereits seit Tagen erkrankt ist und ansteckend war.

»Wir sind in Deutschland in der Lage, sehr viel auf einmal zu testen«

(Daniela Huzly, Universitätsklinikum Freiburg)

Diese Vorbehalte sind nicht unberechtigt: Hendrik Streeck und sein Team vom Universitätsklinikum Bonn haben einen solchen Schnelltest für IgM und IgG der Berliner Firma Pharmact getestet und evaluiert. Dazu haben sie in einem Abstrichzentrum des Roten Kreuzes im besonders betroffenen Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen 49 Patientinnen und Patienten mit Corona-Verdacht einen Tropfen Blut abgenommen. Das Blut kommt zusammen mit einer Flüssigkeit auf den Teststreifen.

»Wir haben einige Menschen gefunden, wo der Test angeschlagen hat«, sagte Streeck dem Bayerischen Rundfunk. Eine Person, der es schlecht ging, sei sofort ins Krankenhaus gekommen. Allerdings zeigte der Test im direkten Vergleich mit dem genetischen Nachweis aus dem Rachenabstrich Schwächen: »Wir haben leider gesehen, dass der nur ungefähr ein Drittel der Menschen, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind, gefunden und fast 70 Prozent übersehen hat.«

Aus diesem Grund hält Daniela Huzly vom Universitätsklinikum Freiburg den Nutzen dieser Tests zurzeit für begrenzt: »Momentan brauchen wir einen sicheren Nachweis.« Den könnten die Labore deutschlandweit bieten. »Wir sind anders organisiert als andere Länder und wirklich in der Lage, sehr viel auf einmal zu testen.«

Anders kann es bei Schnelltests aussehen, die Antigene des neuen Coronavirus nachweisen, also auf Proteine, auf Bausteine des Virus anspringen. Christian Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin und führender Coronavirusexperte in Deutschland, sagte dem Norddeutschen Rundfunk: »Wenn Patienten die ersten Symptome zeigen – das wissen wir inzwischen aus eigener Laborerfahrung –, dann haben sie sehr viel Virus im Rachen.« Das gelte für Menschen egal welcher Altersgruppe. Deshalb dürften Tests, die nach Virusantigenen suchen, vermutlich schon am zweiten Tag mit Symptomen zuverlässig anschlagen. »Das macht mich sehr optimistisch, dass diese Tests gut funktionieren werden und gut empfindlich sein werden.«

Erste zuverlässige Schnelltests in zwei Monaten?

Allerdings funktionieren Antigen-Schnelltests bei Influenzaviren, also den Erregern der Grippe, nicht besonders zuverlässig. Sie schlagen erst an, wenn viele Viren in einer Probe sind – übersehen also unter Umständen Infizierte. Aber auch das Gegenteil ist möglich: »Wir wissen von anderen Proteinschnelltests, dass man da durchaus Falschreaktionen zum Beispiel durch Blut in der Probe haben kann«, sagt Daniela Huzly. »Das können wir momentan absolut nicht brauchen, dass wir falsch positive oder falsch negative Ergebnisse haben.«

Beim Aids-Virus HIV hingegen liefert der Nachweis gute Ergebnisse. »Das ist ein ganz wichtiger Schnelltest, der auch in Afrika große Verwendung findet«, sagt Schmidt-Chanasit. Gerade in Ländern, die sich keine großen Labore leisten könnten, seien Schnelltests dringend notwendig für eine rasche, einfache Diagnostik. »Darum haben sie auch bei der Weltgesundheitsorganisation eine hohe Priorität – doch sie müssen natürlich gut funktionieren.«

Jonas Schmidt-Chanasit legt dabei größeren Wert darauf, dass ein Test tatsächlich alle Infizierten findet. Das Gegenteil sei viel eher zu verschmerzen: »Dann geht jemand in Quarantäne, der kein Corona hat«, sagt er, »das wäre aber nicht so dramatisch, wie wenn wir massenhaft Corona-Infizierte nicht erfassen würden.«

In ein bis zwei Monaten – so schätzen die Experten – werden die ersten dieser Antigen-Schnelltests erhältlich sein. Wenn diese Tests in großer Menge verfügbar sind, könnten sie bei der Testung tatsächlich Erleichterung verschaffen, erwartet Christian Drosten: »Meine Schätzung ist, dass wir den PCR-Test, der ja sehr aufwändig ist, dann zum Teil ablösen können.«

