Warme Inflation: Lief der Urknall völlig anders ab als gedacht?

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Die radikale Lösung für die Plastikkrise Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 2,49)

Die Woche-Archiv

Schon seit Jahrzehnten versuchen Fachleute, solche Modelle von heißer Inflation aufzustellen, bei denen das junge Universum nicht nur ein Inflatonfeld, sondern auch Elementarteilchen enthält. »Die große Mehrheit der Inflationsmodelle ist kalt«, erklären Marco Drewes und Sebastian Zell im Gespräch mit »Spektrum.de«. Denn während der Inflation dehnt sich das Universum extrem schnell aus, sodass die darin enthaltene Materie sehr stark verdünnt wird und abkühlt. Deswegen wird das Universum im gängigen kalten Inflationsmodell anfangs als leer beschrieben; erst nach der extremen Expansionsphase führt ein Mechanismus demnach zum heißen plasmaartigen Zustand: dem Quark-Gluon-Plasma. »Es ist aber auch wichtig, warme Inflation besser zu verstehen, um überprüfen zu können, welche Variante besser mit Beobachtungsdaten übereinstimmt«, sagen die beiden Physiker.

»Für eine solche warme Beschreibung braucht man einen Mechanismus, der aus der Energie des Inflatons ständig neue Teilchen produziert und das Plasma heizt«, ergänzen sie. Das bringt allerdings unerwünschte Effekte mit sich: Das Inflatonfeld wechselwirkt auch mit den im Raum enthaltenen Teilchen, wodurch wiederum neue Partikel entstehen, die den Heizmechanismus unterbinden. Das könne man sich wie beim Keltern vorstellen, erklären Drewes und Zell: »Man kann keinen Wein mit einem Alkoholgehalt wie Schnaps keltern, weil der Alkohol irgendwann die Bakterien tötet, die ihn erzeugen.«

Eine Verbindung von Kosmologie und starker Kernkraft

Um dieser Schwierigkeit zu entgehen, führten die Physiker und Physikerinnen in der Vergangenheit viele materieartige Partikel mit ungewöhnlichen Eigenschaften ein, die bislang noch nicht beobachtet wurden und darüber hinaus keine Rolle in der Physik spielen – und das stellt ein Problem dar. Warum sollten in der Geschichte des Universums kurzzeitig seltsame Teilchen entstanden sein und anschließend nie wieder auftauchen?

Doch wie Berghaus, Drewes und Zell nun gezeigt haben, lässt sich die warme Inflation offenbar auch durch Axionen und die uns bekannten Elementarteilchen der starken Kernkraft erklären. Denn in früheren Berechnungen wurden die Auswirkungen des sich rapide ausdehnenden Raums auf die wechselwirkenden Teilchen nicht beachtet. In gewöhnlichen teilchenphysikalischen Überlegungen spielen sie auch keine Rolle: Teilchen wechselwirken so schnell miteinander, dass man die Expansion der Raumzeit getrost ignorieren kann. In dieser frühen Phase des Universums ist das allerdings anders; hier hat die Ausdehnung einen merklichen Effekt, wie die Autorin und die Autoren der Studie berichten: Durch die expandierende Raumzeit wird die zuvor beschriebene Teilchenproduktion unterbunden, die den Heizmechanismus hemmt.

»Wir waren überrascht, dass die Vorhersagen eines so einfachen Modells so perfekt zu den Beobachtungsdaten passen« Marco Drewes und Sebastian Zell, Physiker

»Unser Modell kommt mit nur einem neuen Teilchen aus, das ähnliche Eigenschaften aufweist wie ein Axion – einer der besten Kandidaten für Dunkle Materie«, erklären Drewes und Zell. Damit haben die Forschenden ein warmes Inflationsmodell entwickelt, das beschreibt, wie sich bekannte Elementarteilchen in der Inflationsphase gegenseitig durch Reibung und Wechselwirkungen mit dem Inflatonfeld aufheizen und schließlich in ein heißes Plasma münden. Zudem hängt ihr Modell von nur wenigen Parametern ab, was es für experimentelle Überprüfungen zugänglich macht. »Wir waren überrascht, wie einfach die Lösung am Ende war«, sagen die Physiker.