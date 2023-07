Warmzeiten: Als Grönland wirklich grünes Land war

Dies deute darauf hin, dass der grönländische Eisschild möglicherweise empfindlicher auf den vom Menschen verursachten Klimawandel reagieren könnte als bisher angenommen, schreibt das Team. Die weiter steigenden Temperaturen lösen daher wohl selbst bei sofortigem Stopp unserer Kohlendioxidemissionen in den kommenden Jahrhunderten ein irreversibles, schnelles Abschmelzen des Eisschilds aus. »Wenn wir nur Teile des grönländischen Eisschildes abschmelzen, steigt der Meeresspiegel dramatisch an«, sagt die an der Studie beteiligte Tammy Rittenou von der Utah State University in Logan. »Wenn wir die Schmelzraten und die Reaktion auf hohes Kohlendioxid weiter modellieren, sehen wir einen Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter, wahrscheinlich sogar um mehrere Dutzend Meter.«

Auch die Geschichte hinter dem Bohrkern ist interessant: Camp Century war ein Militärstützpunkt, der in den 1960er Jahren in Tunneln unter dem grönländischen Eis versteckt war. Zu den strategischen Zwecken des Lagers gehörte eine streng geheime Operation namens »Projekt Eiswurm«, bei der Hunderte von Atomraketen unter dem Eis in der Nähe der Sowjetunion versteckt werden sollten. Zur Tarnung behauptete die Armee, das Lager sei eine arktische Forschungsstation. Die Raketenmission war ein Fehlschlag, aber das Wissenschaftsteam führte erstmals Forschungsarbeiten in der Region durch – darunter die Bohrung eines fast einen Kilometer tiefen Eiskerns. Die Wissenschaftler von Camp Century konzentrierten sich auf das Eis selbst, um die vergangenen Eis- und Warmzeiten der Erde besser zu verstehen. Als bislang einziges Team bohrten sie aber mehrere Meter tief in das Sediment unter dem Gletscher, das sie aber damals nicht interessierte und was erst ab 2018 genauer untersucht wurde.

In den 1970er Jahren brachte man dann den Eisbohrkern aus einer militärischen Gefriertruhe an die University of Buffalo und schließlich in den 1990er Jahren nach Dänemark, wo er in Vergessenheit geriet. Erst als er zusammen mit anderen Bohrkernen in eine neue Gefriertruhe gebracht werden sollte, erinnerte man sich wieder daran.