Coronavirus-Impfung: Warum BCG gegen Covid-19 wirken könnte

Vor allem aber mehren sich die Indizien, dass die Tuberkulose-Impfung auch vor Covid-19 schützen könnte. Die Coronavirus-Pandemie ist wie ein global angelegter Versuch: Weltweit verbreitet sich der Erreger, genauestens beobachtet von nationalen Behörden und der Weltöffentlichkeit. Gleichzeitig ist in manchen Ländern die BCG-Impfung von Kleinkindern vorgeschrieben, in anderen nicht. Auch in Deutschland fällt eine Besonderheit auf: Die Ostländer scheinen auffällig wenig betroffen zu sein, erklärte der Direktor des Robert Koch-Instituts Wieler zwischenzeitlich – und in der DDR war die BCG-Impfung bis zum Ende Pflicht.

Viele Fachleute sehen in solchen und anderen Regionenvergleichen ein klares Indiz dafür, dass die Impfung das neue Coronavirus bremsen kann. Am 30. April veröffentlichte eine Arbeitsgruppe um Martha K. Berg von der University of Michigan eine Analyse an mehr als 100 Ländern, laut der sowohl die Fallzahlen als auch die Zahl der Toten in den Ländern mit BCG-Impfpflicht deutlich langsamer wuchsen.