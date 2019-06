Psychische Störungen: Warum Burnout keine Krankheit ist

Jan Dieris-Hirche kennt den Einwand, mit dem man einer solchen Einstufung als Krankheit häufig begegnet, nur zu gut: Pathologisiert man auf diesem Weg denn nicht ein eigentlich normales Verhalten? Doch er widerspricht: Es gehe nicht um eine Überpathologisierung von normalem Computerspielverhalten. Der Oberarzt an der LWL-Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Ruhr-Universität Bochum daddelt selbst gerne in seiner Freizeit. »Es geht vielmehr um das exzessive, suchtartige Verhalten mit hohem Leidensdruck für den Betroffenen und dessen Angehörige.« Als Experte für Computerspielsucht behandelt er selbst ständig Menschen, die großen Leidensdruck verspüren.

»Am wichtigsten ist für mich, dass die Computerspielsucht im Zuge der Anerkennung als Suchterkrankung in der Gesellschaft und Politik thematisiert wird« (Jan Dieris-Hirche)

Digitale Spielsucht ist an sich kein neues Phänomen. Die Spielangebote vor allem im Internet haben allerdings massiv zugenommen, und sie werden zunehmend so gestaltet, dass sie rasch süchtig machen, sagen manche Experten. Betroffene brauchen dann oft therapeutische Hilfe. Als Arzt und Forscher ist Jan Dieris-Hirche die Anerkennung von Computerspielsucht als Krankheit wichtig. Das könne Fördergelder mit sich bringen, die in die dringend nötige weitere Erforschung und Verbesserung der spezifischen Behandlungen fließen. Denn bisher gebe es kaum evaluierte Behandlungsmanuale. »Doch am wichtigsten ist für mich, dass die Computerspielsucht im Zuge der Anerkennung als Suchterkrankung in Gesellschaft und Politik thematisiert wird.« Dies könne beispielsweise auch Präventionsprojekte an Schulen stärken.

Für die Therapeuten von Patienten mit exzessivem Spielverhalten hat der Status als psychische Erkrankung noch weitere Vorteile. »Bislang konnte man Spielsucht nicht als Behandlungsgrund angeben«, sagt Dietrich Munz. Man musste begleitende Störungen wie beispielsweise eine Depression angeben. Die Aufnahme der Computerspielsucht in die Diagnosehandbücher halte die Bundespsychotherapeutenkammer schon seit längerer Zeit für sinnvoll, sagt Munz als ihr Präsident. »Denn nun kann man Spielsucht als Diagnose stellen, die oftmals im Zentrum der Behandlung stehen muss, um dann auch mögliche andere begleitende Störungen wie beispielsweise soziale Probleme angehen zu können.«

Sexsucht von der WHO charakterisiert

Mit sozialen Problemen geht noch eine Sucht einher, die aktuell durch die schier endlosen Verführungen der digitalen Welt eine ganz neue Dimension gewinnt: Sexsucht. Auch sie ist kein neues Phänomen. Doch durch das Internet gibt es immer mehr Angebote, die auf die Betroffenen einen immer stärkeren Sog ausüben. Und das führt dazu, dass Menschen dem inneren Zwang immer exzessiver nachgeben und dann sozial entgleisen.

Nun hat die WHO Sexsucht, genauer »zwanghaftes Sexualverhalten«, als Suchtverhalten beziehungsweise als Störung der Impulskontrolle charakterisiert. Es gebe aus klinischer Erfahrung zwei Gruppen von Betroffenen, auf die eine solche Diagnose zutreffen kann, so Jan Dieris-Hirche: die Sexsüchtigen, die im analogen Leben ihre Sucht ausleben, etwa häufig Prostituierte aufsuchen. Und der immer größer werdende Teil der Cybersexsüchtigen, die nur auf virtuelle Sexinhalte wie Internetpornografie zurückgreifen und mit hohem Leidensdruck dem Onlinepornokonsum verfallen sind. Und die manchmal im anlogen Leben noch nie Sexualität mit echten Partnern erlebt haben. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland eine halbe Million Sex- und Pornosüchtige, die Mehrzahl davon ist männlich.

»Auch mit Sexsucht ist man für das eigene Handeln verantwortlich« (Jan Dieris-Hirche)

Das Problem ist bislang, dass das Thema Sexsucht gesellschaftlich stark mit Scham behaftet ist. Betroffene kommen kaum in die Kliniken und Praxen, wie Jan Dieris-Hirche aus eigener Erfahrung nur zu gut weiß. »Durch die neue ICD-11-Diagnose hoffen wir, dass die Schamgrenze sinkt und es für die Betroffenen leichter wird, eine Behandlung in Angriff zu nehmen.« Ob das aber auch wirklich zu einem Umdenken in der Gesellschaft und bei den Patienten führen wird, bleibt abzuwarten.

Doch kann die Diagnose nicht vielleicht auch missbraucht werden? Könnten nicht Sexualstraftäter versuchen, sich mit Sexsucht herauszureden? Das würden sie teilweise schon jetzt probieren, so Dietrich Munz. »Aber auch mit Sexsucht ist man für das eigene Handeln verantwortlich.« Nun könne es allerdings sein, dass ein Sexualstraftäter mit Sexsucht zwar keine Strafminderung bekomme, unter Umständen aber im Maßregelvollzug untergebracht werde, um dort im Sinne der Rückfallprophylaxe behandelt zu werden. »Das kann sehr sinnvoll sein.« Man müsse dabei jedoch diagnostisch immer genau schauen und differenzieren. »So ist etwa Pädophilie als Neigung kein Suchtverhalten.«