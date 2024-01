Evolution: Warum Einsiedlerkrebse in Plastikmüll wohnen

Tropische Landeinsiedlerkrebse (Coenobitidae) benutzen immer öfter menschengemachten Abfall als Behausung. Und das wohl mit Absicht. Das legt eine Untersuchung nahe, in der ein Team um Zuzanna Jagiello online gepostete Bilder auswertete, um herauszufinden, wie häufig dieses Verhalten ist. Wie die Arbeitsgruppe jetzt in der Fachzeitschrift »Science of the Total Environment« berichtet, greifen die an allen tropischen Küsten verbreiteten Tiere regelmäßig auf menschengemachte Materialien, besonders Plastikmüll, zurück. In insgesamt 386 Fotos von Tieren mit künstlichen Schalen waren 10 der insgesamt 16 bekannten Arten von Landeinsiedlerkrebsen vertreten. Jagiello und ihr Team argumentieren, dass die Tiere womöglich gezielt menschengemachte Materialien bevorzugen. Einsiedlerkrebse seien sehr wählerisch bei ihren Behausungen und nutzten verschiedene Merkmale, um die besten auszuwählen. Langfristig beeinflusse das Verhalten womöglich sogar die Evolution der Krebse.

Einsiedlerkrebse brauchen eine fremde Schale, weil ihr Hinterleib weich und verwundbar ist. Normalerweise nutzen sie dazu Schneckenhäuser; ihr Hinterleib ist sogar asymmetrisch gebogen, um besser in die gewundenen Schalen zu passen. Doch die Krebse wählen nicht irgendeine Schale. Welches Gehäuse sie tragen, ist entscheidend für ihre Überlebenschancen und den Fortpflanzungserfolg. Deswegen sind sie sehr wählerisch, und frühere Studien haben gezeigt, dass eine Reihe von Faktoren ihre Entscheidung beeinflussen. Die von der polnischen Gruppe katalogisierten Einsiedlerkrebse zeigten eine klare Neigung zu Schalen aus Kunststoff, insbesondere schwarz-weiße Plastikdeckel. Sie machten rund 85 Prozent der Schalen aus, in großem Abstand gefolgt von Metall und Glas.

Die Arbeitsgruppe gesteht zu, dass die von ihr gesammelten Daten vermutlich verzerrt sind. Plastik sei womöglich einfacher zu erkennen als andere Abfälle und werde deswegen häufiger fotografiert. Zusätzlich sei natürlich von vielen Faktoren abhängig, welches Verhalten fotografiert und online publiziert werde. Onlinequellen auszuwerten sei jedoch ein etabliertes Verfahren und im Artenschutz sei auch schon demonstriert worden, dass solche Daten valide sind. Das Team listet eine Reihe von möglichen Gründen dafür auf, dass Einsiedlerkrebse menschengemachtes Material als Behausung auswählen. So ist Abfall einerseits schlicht in großen Mengen an allen Küsten verfügbar, während Schneckenhäuser seltener würden, besonders in stark von Menschen veränderten Regionen. Zum Teil haben die Krebse also buchstäblich wenig andere Wahlmöglichkeiten.