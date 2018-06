Seit fünf Wochen fließt Lava an der Südostflanke des Kilauea auf Hawaii – nun berichten Anwohnerinnen von einem bizarren Nebeneffekt der bis zu 40 Meter hohen Lavafontänen: Leuchtend grüne Mineralbrocken liegen um die Ausbruchstellen in der Landschaft verteilt. Es handelt sich um eine besonders reine Form des Minerals Olivin, das als Halbedelstein Peridot oder Chrysolith genannt wird.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this – tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t