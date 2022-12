RSV, Rhinoviren, Influenza: Das Rätsel um die Atemwegsinfekte bei Kindern

Das Wechselspiel zwischen Viren und Bevölkerungsimmunität bedingt, dass die Wellen der Erkältungskrankheiten einerseits jedes Jahr auftreten, andererseits aber meist durch die Vorjahreswellen begrenzt werden. Dabei seien je nach Virus allerdings zwei unterschiedliche Effekte entscheidend, erklärt Silke Buda, Teamleiterin Influenza am Robert Koch-Institut (RKI). Bei der Influenza spiele vor allem die sinkende Immunität in der gesamten Bevölkerung die entscheidende Rolle. Neben dem als »waning« bezeichneten Nachlassen des individuellen Immunschutzes mit der Zeit beeinflusse auch die genetische Drift des Virus die Schwere der Welle. »Das kann etwa dazu führen, dass die Grippewelle früher losgeht, wenn sich das Virus besonders stark verändert hat.« Also eher Mitte bis Ende Dezember statt nach dem Jahreswechsel.

Infizieren Erwachsene mehr Kleinkinder?

Anders ist das bei Rhinoviren und RSV. »Dort ist es eben so, dass die empfängliche Gruppe der immunnaiven Kinder vorneweg infiziert wird«, sagt Buda. Und diese Infektionen seien es auch, was man als RSV-Welle wahrnimmt, selbst wenn sich andere Teile der Bevölkerung ebenfalls infizieren. Denn wenn man das Virus einmal hatte, bleiben weitere Infektionen dank des Immunschutzes nahezu folgenlos. »Man kann die Verbreitung der Erkrankungen in älteren Altersgruppen nur sehr wenig nachvollziehen, weil RSV da mit einer sehr milden Erkrankung einhergeht.« Deswegen besteht die RSV-Welle überwiegend aus den seit der vorangegangenen Welle neu geborenen Kindern.

Dieser Unterschied zwischen Wellen, die durch nachlassende bevölkerungsweite Immunität entstehen, und solchen, die vor allem von Erstinfektionen immunnaiver Kleinkinder herrühren, betrifft auch die aktuelle Krankheitswelle. Denn während die RSV-Welle von 2021 erwartet worden war, ist die aktuelle Situation weniger klar. So scheint die Infektion gemäß den aktuellsten Meldedaten mehr Krankenhauseinweisungen zu verursachen, als die Anzahl der gemeldeten Infektionen nahelegt. Dabei könnte eine wichtige Rolle spielen, dass die Immunität bei Erwachsenen nachgelassen hat. Die Folge: Sie infizieren sich überdurchschnittlich häufig und tragen das Virus deshalb öfter zu sehr kleinen Kindern, die dann ernsthaft erkranken. »Eine Erklärung wäre natürlich, dass die Dynamik der Welle so hoch und so schnell ist, dass dieses Jahr auch jüngere Kinder erreicht werden, die sich normalerweise nicht anstecken«, sagt Lange.

»Die Korrelation zwischen dem, was wir im Surveillance-System sehen, und dem, was tatsächlich passiert, ist nicht so einfach« Berit Lange, Epidemiologin

Eine andere Möglichkeit ist, dass fehlende Infektionen bei den Müttern der jetzt infizierten Kleinkinder zu mehr schweren Erkrankungen beitragen. Die geben ihrem Nachwuchs nämlich einen Satz Antikörper gegen kürzlich von ihnen durchgemachte Infektionen mit, so dass die Kinder einen Teilschutz haben. Durch die ausgefallenen Atemwegsinfektionen könnte dieser Nestschutz gefehlt haben. Johannes Hübner sieht diese Vermutung allerdings kritisch. »Das ist natürlich eine wilde Hypothese, muss man sagen. Wie der Nestschutz gegenüber respiratorischen Viren ist, weiß niemand so genau.« Die Rolle des Effekts sei unklar, aber es sei immerhin plausibel. »Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir Schwangere gegen Influenza impfen wollen: damit sie Influenza-Antikörper auf die Kinder übertragen.«

Es ist jedoch ohnehin keineswegs sicher, ob RSV derzeit wirklich mehr Krankenhauseinweisungen verursacht, als die Fallzahlen erklären. Vor allem kann man bei den saisonalen Infekten nicht so einfach aus den Überwachungsdaten Schlüsse ziehen, wie man das während der Corona-Pandemie getan hat. Davor warnt auch Berit Lange. »Man muss sich hier noch einmal klarmachen, dass Sars-CoV-2 von der infektionsepidemiologischen Datensituation besonders ist.« Sie verweist darauf, dass teilweise bis zu 80 Prozent der mit Sars-CoV-2 infizierten Personen getestet und identifiziert worden seien, was bei den anderen Atemwegsinfektionen nie der Fall war. »Darum ist die Korrelation zwischen dem, was wir im Surveillance-System sehen, und dem, was tatsächlich passiert, nicht so einfach«, sagt Lange. »In den Daten, die wir haben, sieht es nicht so aus, als hätte es in den Wellen nach 2020 nennenswert mehr Hospitalisierungen pro Fall gegeben.«

Rätseln über die kommende Grippewelle

Derweil gibt es erste Anzeichen, dass die RSV-Welle ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. In den Daten des Nationalen Referenzzentrums für Influenzaviren am RKI scheinen die Zahl der Meldungen und die Positivrate für RSV nicht mehr zu steigen. Und damit könnte auch die Zahl der schwer kranken Kinder bald wieder zurückgehen. Ob das allerdings die Kliniken in absehbarer Zeit entlastet, ist unklar. Denn die Erkältungssaison fängt gerade erst an – und seit Monaten rätseln Fachleute, wie das tödlichste der saisonalen Viren aus der Pandemiepause zurückkommen wird.