Pandemie: Fünf Gründe, warum Covid-Herdenimmunität wahrscheinlich unmöglich ist

Global ist die Verteilung des Impfstoffs in den meisten Staaten nach Alter gestaffelt, mit einem Vorrang für ältere Menschen, die das höchste Risiko haben, an Covid-19 zu sterben. Wann und ob es einen für Kinder zugelassenen Impfstoff geben wird, bleibt abzuwarten. Pfizer/Biontech und Moderna haben inzwischen Teenager in klinische Studien ihrer Impfstoffe aufgenommen, und die Impfstoffe von Oxford-AstraZeneca und Sinovac Biotech werden an Kindern ab drei Jahren getestet.

»Wir befinden uns in einem Wettlauf mit den neuen Varianten« (Sara Del Valle, Epidemiologin)

Es wird allerdings noch Monate dauern, bis es hier zuverlässige Ergebnisse gibt. Sollte die Impfung von Kindern nicht möglich sein, müssten viel mehr Erwachsene geimpft werden, um eine Herdenimmunität zu erreichen, sagt Shweta Bansal. In den USA zum Beispiel sind laut Volkszählungsdaten von 2010 24 Prozent der Menschen unter 18 Jahre alt. Würde ein Großteil dieser nicht Volljährigen nicht geimpft, müssten 100 Prozent der über 18-Jährigen geimpft werden, um noch 76 Prozent Immunität in der Bevölkerung zu erreichen.

Bansal zufolge ist die geografische Struktur der Herdenimmunität ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu berücksichtigen gilt: »Keine Gemeinschaft ist eine Insel. Deshalb ist die Landschaft der Immunität, die eine Gemeinschaft umgibt, sehr wichtig.« Covid-19 ist in den Vereinigten Staaten in Clustern aufgetreten, weil die Menschen sich von Ort zu Ort unterschiedlich verhalten haben und die Politik lokal verschiedene Gegenmaßnahmen ergriffen hat. Und auch die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, beeinflusst geografische Cluster, fügt Bansal hinzu. Das zeigt zum Beispiel der Widerstand gegen die Masernimpfung in einigen Regionen, in denen die Krankheit dann ein Comeback erlebt hat. Eine geografische Häufung sorgt dafür, dass der Weg zur Herdenimmunität weniger geradlinig verläuft: Wahrscheinlich müssen regelmäßig immer wieder aufflackernde lokale Ausbrüche niedergekämpft werden. Selbst in einem Land mit hohen Impfraten wie beispielsweise Israel bleibt das Potenzial für neue Ausbrüche bestehen, wenn die umliegenden Länder nicht ebenso konsequent sind.

3. Neue Varianten verändern die Rechnung

Immer wieder tauchen zudem neue Varianten von Sars-CoV-2 auf, die möglicherweise übertragbarer und resistenter gegen Impfstoffe sind. »Wir befinden uns in einem Wettlauf mit den neuen Varianten«, sagt Sara Del Valle, Epidemiologin am Los Alamos National Laboratory in New Mexico. Je länger es dauere, die Übertragung des Virus einzudämmen, desto mehr Zeit hätten diese Varianten, sich zu entwickeln und zu verbreiten.

Das Geschehen in Brasilien liefert im Frühjahr 2021 ein besonders tragisches Beispiel für solche Zusammenhänge. Im Magazin »Science« veröffentlichte Forschungsergebnisse legen nahe, dass der Rückgang von Covid-19 in der Stadt Manaus zwischen Mai und Oktober 2020 auf Herdenimmunitätseffekte zurückzuführen sein könnte. Das Gebiet war von der Krankheit stark betroffen, und die Immunologin Ester Sabino von der Universität von São Paulo und ihre Kollegen berechneten, dass bis Juni 2020 mehr als 60 Prozent der Bevölkerung infiziert worden waren.

Einigen Schätzungen zufolge hätte das ausreichen müssen, um die Bevölkerung auf die Schwelle der Herdenimmunität zu bringen, aber im Januar kam es in Manaus zu einem enormen Anstieg der Fälle. Dieser Anstieg erfolgte nach dem Auftreten der neuen Variante P.1. Das deutet darauf hin, dass frühere Infektionen keinen breiten Schutz verliehen haben. »Im Januar wurden 100 Prozent der Fälle in Manaus durch P.1 verursacht«, sagt Sabino. Samuel Scarpino vermutet zwar, dass die Zahl von 60 Prozent eine Überschätzung gewesen sein könnte. Trotzdem, so sagt er: »Sogar bei einem hohen Level an Immunität gibt es ein Wiederaufflackern der Infektionen.«