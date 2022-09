Fiebersaft & Co: Der Medikamentenmangel hat viele Ursachen

»Wir sehen momentan eine Häufung von fieberhaften Infekten bei Kindern und Jugendlichen«, schreibt der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). Für diese Jahreszeit sei das ungewöhnlich und vermutlich eine Folge der aufgehobenen Corona-Maßnahmen. Virale Infekte träfen auf Kinder mit einem relativ untrainierten Immunsystem. »Wir können Infekte offensichtlich nur in ihrem Auftreten verschieben, nicht gänzlich verhindern«, lautet die Erklärung des BVKJ.

Die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) bestätigen dies. Fast doppelt so viele Menschen wie in den Jahren zuvor klagen in diesem Sommer über akute Atemwegserkrankungen oder grippale Infekte, während die Erkältungssaison Anfang des Jahres mehr oder weniger ausfiel. Hinzu kommt eine Sommerwelle von Corona-Infektionen mit der besonders ansteckenden Omikron-Variante. Die Häufung an Infekten sei aber nicht der Grund für die Medikamenten-Engpässe, erklärt der BVKJ. Denn in den typischen Erkältungssaisons im Winter und Frühjahr bestehe ein solcher Mangel regulär auch nicht.