Motivation: Warum es für eine neue Sprache nie zu spät ist

Arno Baum ist 62 Jahre alt, kaufmännischer Angestellter und lebt in München. Sein neuestes Projekt: Griechisch. »Ich habe Freunde in Griechenland und will an den Gesprächen einfach mehr teilnehmen«, berichtet er. Das letzte Mal, dass er eine Fremdsprache gelernt hat, war in der Schule. »Irgendwie gab es dort viel weniger Praxisbezug. Wenn ich mich jetzt mit Griechisch beschäftige, dann deshalb, weil ich die Sprache benutzen will«, erzählt Arno. Vor Kurzem setzte er sein Vorhaben in die Tat um und meldete sich bei einer Online-Plattform an. 30 Minuten Vokabeln und Grammatik büffelt er nun täglich.

Arno ist mit seinen 62 Jahren kein typischer Sprachanfänger. Viele Gleichaltrige glauben, sie wären zu alt, um noch eine Fremdsprache zu lernen. Aber stimmt das auch?

»Das Alter eines Menschen ist ein wichtiger Faktor«, bestätigt Ingo Isphording, Bildungsökonom am Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit in Bonn. In seinen Studien sucht er unter anderem nach Faktoren, die den Erwerb von Fremdsprachen beeinflussen. Ergebnis: Das Alter bestimmt durchaus mit, wie gut jemand eine Sprache lernt. Die Linguistik ging lange sogar von einer kritischen Altersschwelle aus, berichtet Isphording. Demnach könnten Kinder, die den Erwerb einer Zweitsprache bis zu diesem Punkt beginnen, ein muttersprachliches Niveau erreichen. Ein späterer Beginn würde dies erschweren.

Warum die Hypothese von der kritischen Periode umstritten ist

Den Begriff der »critical period hypothesis« führten 1959 bereits Wilder Penfield und Lamar Roberts in ihrem Fachbuch »Speech and Brain Mechanisms« ein. Die Annahme: Man kann eine Zweitsprache nur bis zu einem gewissen Alter so lernen, dass die Erstsprache nicht durchscheint. Dieser Zeitraum sei mit der Pubertät überschritten. Sie begründeten ihre These damit, dass die Plastizität, also Wandelbarkeit des Gehirns mit der Zeit abnimmt, besonders nach der Pubertät, wenn es seine natürliche neurologische Reife erreicht.