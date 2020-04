Covid-19: »Schulschließungen sind in diesem Stadium sinnlos«

Der Ansatz wurde als zu locker kritisiert. Wie reagieren Sie auf diese Kritik? Glauben Sie, dass dadurch das Leben der Menschen mehr als nötig gefährdet wird?

»Wir befinden uns mitten in der Epidemie, und meiner Ansicht nach zeigt die Wissenschaft, dass die Schließung von Schulen in diesem Stadium keinen Sinn macht«

Ich glaube nicht, dass dieses Risiko besteht. Die Gesundheitsbehörde hat detaillierte Modelle für jede einzelne Region veröffentlicht, die im Hinblick auf Krankenhausaufenthalte und Todesfälle pro 1000 Infektionen zu weitaus weniger pessimistischen Schlussfolgerungen kommen als andere Forscher. Es ist ein Anstieg zu verzeichnen, bisher ist er jedoch nicht enorm. Natürlich treten wir in der Epidemie in eine Phase ein, in der wir in den nächsten Wochen sehr viel mehr Fälle sehen werden – mit mehr Menschen auf Intensivstationen –, aber das ist wie in jedem anderen Land auch. Nirgendwo in Europa ist es gelungen, die Ausbreitung erheblich zu verlangsamen.

Was die Schulen betrifft, so bin ich zuversichtlich, dass sie auf nationaler Ebene offen bleiben werden. Wir befinden uns mitten in der Epidemie, und meiner Ansicht nach zeigt die Wissenschaft, dass Schulschließungen in diesem Stadium sinnlos sind. Man muss Schulen ziemlich früh in der Epidemie schließen, um einen Effekt zu erzielen. In Stockholm, wo die Mehrheit der schwedischen Fälle auftritt, sind wir jetzt nahe an der Spitze der Kurve, so dass es sinnlos wäre, Schulen zu schließen. Darüber hinaus ist es für die psychische und physische Gesundheit von entscheidender Bedeutung, dass die jüngere Generation aktiv bleibt.

Forscher haben die Agentur kritisiert, weil sie die Rolle von Menschen ohne Krankheitsanzeichen nicht vollständig anerkennt. Stellen asymptomatische Überträger ein Problem dar?

Es besteht die Möglichkeit, dass Menschen auch ohne Symptome ansteckend sein könnten. Einige neuere Studien deuten darauf hin. Aber im Vergleich zu Menschen, die Symptome zeigen, ist die Verbreitung wahrscheinlich ziemlich gering. In der Normalverteilung einer Glockenkurve sitzen Asymptomatiker am Rand, während der größte Teil der Kurve von Symptomen besetzt ist, die wir wirklich aufhalten müssen.

Glauben Sie, dass Ihr Ansatz erfolgreich war?

Das ist sehr schwer zu sagen; es ist eigentlich noch zu früh. Jedes Land muss auf die eine oder andere Weise eine Herdenimmunität erreichen [wenn ein hoher Anteil der Bevölkerung gegen eine Infektion immun ist, wodurch die Verbreitung von Menschen, die nicht immun sind, weitgehend eingeschränkt wird], und wir werden das auf unterschiedliche Weise tun.

Es gibt genügend Signale für eine mögliche Herdenimmunität. Weltweit sind bisher nur sehr wenige Fälle von Reinfektionen gemeldet worden. Wie lange die Herdenimmunität anhält, wissen wir nicht, aber es gibt definitiv eine Immunantwort.

Was hätten Sie anders gemacht?

Wir haben die Probleme in den Pflegeheimen unterschätzt und die Art und Weise, wie die Maßnahmen angewendet wurden. Wir hätten dies gründlicher kontrollieren müssen. Im Gegensatz dazu war das Gesundheitssystem, das unter ungewöhnlichem Druck steht, dennoch immer einen Schritt voraus.

Sind Sie mit der Strategie zufrieden?

Ja! Wir wissen, dass Covid-19 für sehr alte Menschen extrem gefährlich ist, was natürlich schlecht ist. Doch wenn man sich Pandemien ansieht, gibt es viel schlimmere Szenarien als dieses. Die meisten Probleme, die wir im Moment haben, sind nicht auf die Krankheit zurückzuführen, sondern auf die Maßnahmen, die in einigen Umgebungen nicht richtig angewendet wurden: Die Todesfälle unter älteren Menschen sind ein riesiges Problem, und wir kämpfen hart.

Darüber hinaus zeigen Daten, dass die Grippeepidemie und das Winter-Norovirus in diesem Jahr kontinuierlich zurückgegangen sind. Unsere soziale Distanzierung und unser Händewaschen funktionieren also. Und mit Hilfe von Google haben wir gesehen, dass die Bewegungen der Schweden dramatisch zurückgegangen sind. Unsere freiwillige Strategie hat eine reale Wirkung gezeigt.

