Hikikomori: Warum sich manche Menschen zu Hause einigeln

Die Betroffenen in Yongs und Nomuras Stichprobe taten sich besonders mit zwischenmenschlichen Kontakten schwer. So gaben sie etwa eher an, sich nur schlecht in Gruppen einzufügen oder sich darüber zu sorgen, was andere Menschen wohl von ihnen denken. Angst hatten sie vor allem davor, außerhalb der eigenen vier Wände auf Personen zu treffen, die sie kannten – ein Merkmal, das Hikikomori von anderen Störungsbildern unterscheide, so die Autorinnen. Es sei ihnen offenbar unangenehm, in ihrer aktuellen Situation gesehen zu werden. Hier könnte auch ein Ansatzpunkt liegen, den Betroffenen zu helfen, meinen Yong und Nomura: Lernten Hikikomori in puncto Kommunikation und zwischenmenschlichem Umgang dazu, hole sie das vielleicht aus ihrer selbstgewählten Einsamkeit.