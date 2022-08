Biophysik: Warum T. rex so kleine Augen hatte

Fleisch fressende Dinosaurier wie Tyrannosaurus rex hatten Augen, die bezogen auf ihren Kopfumfang winzig erscheinen. Hierfür gab es handfeste Gründe, wie der Paläobiologe Stephan Lautenschlager von der University of Birmingham herausgefunden hat. Die knöcherne Augenhöhle (die Schädelgrube, in der das Auge liegt) war bei diesen Tieren eingeengt und verkleinert, was mit einer höheren Belastbarkeit des Schädels einherging. Infolgedessen konnten sie enorm kraftvoll zubeißen. Lautenschlager berichtet darüber in der Fachzeitschrift »Communications Biology«.

Der Forscher untersuchte Fossilien diverser Saurier- und Reptilienarten des Erdmittelalters. Dabei zeigte sich: Die frühen Spezies hatten überwiegend kreisrunde oder elliptische Augenhöhlen. Im späten Erdmittelalter jedoch tauchten Fleischfresser auf, bei denen die Schädelgruben wie ein Schlüsselloch geformt waren. Zu ihnen gehörte T. rex.

Riesenhaft und nicht vegetarisch

Offenbar hatte diese Gestaltänderung etwas mit der Körpergröße zu tun: Sie trat bei Tieren auf, deren Kopf mehr als einen Meter lang war. Zudem hing sie mit der Ernährungsweise zusammen, denn nahezu alle Spezies mit schlüssellochähnlichen Augenhöhlen waren Fleischfresser.

© Stephan Lautenschlager, University of Birmingham (Ausschnitt) Im Auge des T. rex | Schädelform (oben) und rekonstruiertes Aussehen (unten) des Tyrannosaurus rex. Links oben ist der originale Schädel mit schlüssellochförmiger Augenhöhle zu sehen. Der Augapfel beanspruchte darin nur die obere Ausbuchtung und war deshalb relativ klein (links unten). Hätten die Tiere zeitlebens eine kreisrunde Augenhöhle behalten und wäre diese proportional mitgewachsen, wäre sie beim voll entwickelten Tier wesentlich größer gewesen (rechts oben). Die Augen wären dann erheblich imposanter ausgefallen (rechts unten).

Mit Hilfe von Computermodellen berechnete Lautenschlager, wie sich die Kräfte im Knochen verteilen, wenn Druck- und Zugbelastungen auf die Struktur des Dinosaurierschädels einwirken. Hierbei nahm er für die Augenhöhlen unterschiedliche Formen an und kalkulierte jeweils die auftretenden mechanischen Spannungen. Schädel mit schlüssellochförmigen Öffnungen schnitten in praktisch allen Belastungstests besser ab – egal, ob sie senkrecht oder waagerecht gequetscht beziehungsweise verbogen wurden.

© Stephan Lautenschlager, University of Birmingham (Ausschnitt) Mehr Stabilität dank Einengung | Computersimulation der auftretenden Kräfte in einem hypothetischen Dinosaurierschädel. Die Farben kennzeichnen die mechanische Belastung (gelb=hoch, blau=niedrig). Bei einer kreisrunden Augenhöhle (oben) ist der Knochen höheren Beanspruchungen ausgesetzt als bei einer schlüssellochförmigen (unten).

Berechnungen speziell für den Körperbau des T. rex ergaben: Dank seiner eingeengten Augenhöhlen verringerte sich der mechanische Stress im Knochengewebe, wenn das Tier zubiss, und der Kopf deformierte sich weniger. Im damaligen Alltag war das wohl dringend nötig: T. rex schloss seine Kiefer acht- bis zehnmal kraftvoller als heutige Krokodile, wie Untersuchungen ergeben haben. Pro Zahn entsprach das einem Gewicht von mehreren Tonnen.