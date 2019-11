Hochwasser: Warum Venedig in den Fluten versinkt

Heute ist das weitere Absinken des historischen Zentrums nicht mehr so leicht zu stoppen, denn die natürlich bedingten Prozesse lassen sich nicht aufhalten. »Es gibt allerdings lokale Effekte, die sich einstellen würden, wenn man an den Gebäuden und Kanälen der Stadt ansetzt. Man könnte unter Umständen versuchen, das wiederzugewinnen, was man in der Vergangenheit an Höhe verloren hat«, erläutert Teatini.

Mit Sorge blicken die Verantwortlichen in die Zukunft. In einer in den »Scientific Reports« veröffentlichten Studie erklärt Luigi Tosi vom Istituto delle Scienze Marine di Venezia: Gesetzt den Fall, es würde ein gemäßigtes Emissionsszenario (A1B des IPCC) eintreten, zu dem die gegenwärtige Absenkung hinzugerechnet werden müsste, dann würde der Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 zwischen 17 und 53 Zentimetern ansteigen. »Das bedeutet, dass das historische Zentrum, das jetzt schon nur 90 Zentimeter über dem Meeresspiegel liegt, drastisch an Höhe verlieren würde. Dann könnte es immer häufiger, zwischen 20- und 250-mal im Jahr, zu Hochwasser von mehr als 110 Zentimetern kommen«.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie in der Zeitschrift »Water« schildert ein internationales Team sogar ein noch schlimmeres Szenario. Wie Marco Anzidei vom Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Nationales Institut für Geophysik und Vulkanologie) erläutert, hatte das Team mit GPS gemessen, dass die Böden auf natürliche Weise um 3,3 Millimeter pro Jahr sinken. Das mag wenig erscheinen, aber: »Wir schätzen, dass am Ende des Jahrhunderts infolge von Klimaerwärmung, Meeresspiegelanstieg und Bodensenkung das Wasser im Mittel 60 bis 82 Zentimeter höher stehen könnte als heute. Zusammen mit den Gezeiten könnte das alles in allem Hochwasser von mehr als 2,5 Metern verursachen. Das, was heute passiert ist, könnte in 80 Jahren normal sein.«