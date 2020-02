Sinnerleben: Warum wir extreme Erfahrungen brauchen

Das gute Leben überdenken

Das verändert unser Verständnis davon, was ein gutes Leben und ganz allgemein die menschliche Natur ausmacht. Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass so viele Menschen bewusst nach weniger angenehmen Vergnügungen suchen: Paul Rozin und seine Kollegen etwa zählten 29 Dinge, die eigentlich negative Emotionen wecken, aber vielen Menschen reizvoll erscheinen, zum Beispiel Horrorfilme, traurige Musik, scharfes Essen, Achterbahnfahrten, eine schmerzhafte Massage oder bis zur völligen Erschöpfung Sport zu treiben. Warum Menschen unter anderem gerne traurige Musik hören, wäre leichter zu begreifen, wenn wir »die Funktion von Traurigkeit besser verstehen würden«, so Rozin und seine Kollegen.

Die Ergebnisse von Murphy und Bastian lassen jedoch vermuten, dass nicht die Traurigkeit an sich angenehm ist, sondern die Intensität der Erfahrung – weil sie zu einem stärkeren Sinnerleben führt. Es geht um unsere »narrative Identität«: Wer wir sind, machen wir an sorgfältig ausgewählten Ereignissen in unserem Leben fest. Die bedeutsamsten unter ihnen sind auch die intensivsten, und die damit einhergehende Innenschau trägt dazu bei, dass wir uns über diese Ereignisse definieren.

Vor mehr als 50 Jahren sprach der US-Psychologe Abraham Maslow (1908–1970) über die Bedeutung von »peaks«, den Höhepunkten des Lebens: »seltene, aufregende, tief bewegende, berauschende, erhebende Erfahrungen, die eine höhere Form der Wahrnehmung hervorbringen und in ihrer Wirkung sogar mystisch und magisch sind …«. Oft erzählen Menschen von den euphorischen Momenten, doch Maslow hält etwas anderes für entscheidend: auf dem Weg zum Gipfel Herausforderungen und Rückschläge bewältigt zu haben.

Wenn wir am Ende unseres Lebens zurückblicken: Woran werden wir uns am eindringlichsten erinnern?

In seinem Buch über »Die andere Seite des Glücks« von 2018 schreibt Bastian, dass Leid und Traurigkeit notwendige Bedingungen des Glücks seien und »die aufregendsten Momente in unserem Leben sich oft auf einem schmalen Grat zwischen Schmerz und Vergnügen bewegen«. Es sei das Verlangen nach positiven Gefühlen, das uns unglücklich mache. Ohne Schmerz zu kennen, könnten wir kein wahres Glück erfahren. Auch der Psychologe Paul Bloom von der Yale University spricht von der »Lust am Leiden«, als Gegenbewegung zum heutigen »Achtsamkeitswahn«, der das gute Leben über Ruhe und Ausgleich zu erreichen sucht.

Keine Frage: Achtsamkeit, Meditation und innere Ruhe können Ängste, Depressionen und Schmerzen lindern. Es sind aber eher die extremen Erfahrungen, die uns definieren. Wenn wir am Ende unseres Lebens zurückblicken: Woran werden wir uns am eindringlichsten erinnern? An die ruhigen Momente der Meditation? Oder an die Augenblicke tiefer Emotionen, in denen wir uns am lebendigsten gefühlt haben?