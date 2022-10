Pareidolie: Überall nur Gesichter von Männern

Das passt zu den Ergebnissen der einflussreichen Aufmerksamkeitsforscherin Anne Treisman (1935–2018) aus den 1980er Jahren. Ihren Studien zufolge fällt es Menschen leichter, eine Ellipse zwischen Kreisen zu erkennen als andersherum. Sie erklärte das mit der Existenz einer Art Schablone eines Standardkreises im Gehirn – Ellipsen stellen davon eine Abweichung dar; das macht es leichter, sie zu erkennen. Genauso ist es laut Gandolfo und Downing mit femininen Gesichtern, die eine Abweichung vom Maskulinen darstellen.

© Chris Baker; mit frdl. Gen. von Susan Wardle (Ausschnitt) Käsiges Gesicht | Das mit Käse belegte Brot menschelt.

Einen möglichen Grund dafür sehen manche Wissenschaftler im Erziehungsmodell vieler westlicher Gesellschaften. Dort kümmern sich Mütter in den ersten Jahren zu einem weit größeren Anteil um ihren Nachwuchs als die Väter. Deswegen könnten sich Kinder eine detailliertere Vorstellung eines weiblichen Gesichts machen. Was nicht diesem mütterlichen Typ entspricht, sortieren Menschen daher vielleicht automatisch in die Kategorie »Mann«. Im Gehirn laufe das ungefähr so ab, sagt Gandolfo: »›Ah, die besonderen Merkmale, die eine Frau ausmachen, sind nicht vorhanden, also muss es ein Mann sein.‹« Das könne man auch auf illusorische Gesichter übertragen. Weil diese meistens sehr abstrakt sind und es ihnen an typisch weiblichen Charakteristika mangelt, entscheide sich das Gehirn getreu dem Motto »Im Zweifel für den Mann«.

Dass das Geschlecht der Hauptbezugsperson einen Einfluss auf die Gesichtswahrnehmung hat, zeigt eine Studie von Jennifer Rennels von der University of Nevada, Las Vegas, aus dem Jahr 2008: Im Vergleich zu männlichen Gesichtern beobachteten drei bis vier Monate alte Säuglinge weibliche länger. Allerdings nur, wenn in erster Linie die Mutter die Care-Arbeit machte. Nahm der Vater eine größere Rolle im Leben des Säuglings ein, verweilte dessen Blick länger auf dem Bild eines Mannes.

Evolutionär womöglich vorteilhaft

Doch bislang fehlen Experimente, die so einen Zusammenhang auch bei Gesichtspareidolien untersuchten. Zudem lässt sich der Effekt auch evolutionär erklären: Ein Team von der Hebrew University of Jerusalem fand 2017 heraus, dass bedrohliche Gesichter schneller ins Bewusstsein gelangen. Vielleicht sehen wir also männliche Gesichter, wo überhaupt keine Menschen sind, weil wir sie mit Gefahr assoziieren. Evolutionär wäre es sinnvoll, sich einmal zu viel zu erschrecken, als eine Bedrohung zu übersehen. Wardle mahnt: »Man kann zwar evolutionär argumentieren, aber ich wäre vorsichtig damit, das zu überinterpretieren.«

Sie hält auch die soziale Konditionierung für einen wichtigen Faktor: Sprachen seien häufig androzentristisch, machten das Männliche zum Maßstab. Im Deutschen schlägt sich das im generischen Maskulinum nieder. Ein Team um April Bailey hat 2022 festgestellt, dass das Konzept »Person« in einem riesigen Textkörper von englischen Wörtern vor allem mit Männern verknüpft ist. »Ein illusorisches Gesicht ruft in einem Objekt den Begriff ›Person‹ hervor, der wiederum den Begriff ›männlich‹ aktiviert«, sagt Wardle.

Ein Experiment von Sapphira Thorne von der University of Surrey von 2015 stützt diese Deutung: Freiwillige sollten Gesichtern, die nicht eindeutig männlich oder weiblich waren, ein Geschlecht zuweisen. Sie sahen die Reize dabei nur in einer Hälfte ihres Gesichtsfelds. Solche auf der rechten Seite stuften sie eher als männlich ein. Die Signale kommen dann in der linken Hirnhälfte an; dort liegen die meisten Sprachregionen. Das Team vermutet, dass diese das Urteil beeinflussen und eine männlich dominierte Sprache es erleichtert, Gesichter als männlich zu deuten. Doch Wardle betont: »Wir können über die Gründe bisher nur spekulieren.«