Sozialleben: Was alte Freunde trennt und verbindet

Alte Freunde zurücklassen und neue finden, das musste Janosch Schobin in der Kindheit immer wieder – zwangsweise. Seine Eltern waren in der Entwicklungshilfe tätig, er besuchte sechs Schulen in drei Ländern. Heute beschäftigt sich Schobin (40) beruflich mit dem Thema Freunde. Der Soziologe forscht an der Universität Kassel zu Freundschaften.

Neben Familie und Verwandten haben Freunde einen zentralen Stellenwert in unserem Leben, wenngleich das losere Verbindungen sind und nicht wie die Ehe durch einen offiziellen Akt bekräftigt werden. »Freundschaften wurden seit jeher durch Rituale besiegelt. Schon in der Antike gab es Blutsbrüderschaft«, sagt Schobin, der seine Doktorarbeit über Freundschaft als »Sozialform im Wandel« geschrieben hat.

Heute tauschten Freunde in der Regel kein Blut mehr miteinander aus. An Stelle dieses Rituals sei ein anderes getreten. »Das Tauschen von Lebenspfanden besteht inzwischen aus dem Teilen intimer Geheimnisse. Man erzählt sich von Problemen in der Beziehung oder im Job, von Ängsten oder Depressionen«, sagt Schobin. Dadurch machten wir uns wechselseitig verletzlich. Dieses Ritual beweise Vertrauenswürdigkeit – eine der wichtigsten Säulen der Freundschaft.

»Veränderungen im Freundeskreis signalisieren, dass sich ein Umbruch im Leben vollzieht« (Soziologe Janosch Schobin, Universität Kassel)

Die Freunde, mit denen wir uns umgeben, zeigen ebenso, in welcher Lebensphase wir uns befinden. Oft ändern sich Freundeskreise in Umbruchphasen, etwa nach Schule oder Studium oder durch einen Jobwechsel. »Veränderungen im Freundeskreis signalisieren, dass sich ein Umbruch im Leben vollzieht«, sagt Schobin. Zum Beispiel, wenn im Freundeskreis Kinder geboren werden oder Paare sich scheiden lassen: »Ein paar Freundschaften zerbrechen daran, dafür kommen neue dazu, manche bleiben auch.«

Neue Freundschaften nehmen den Platz von alten ein, haben Robin Dunbar und sein Team von der University of Oxford herausgefunden. Die Wissenschaftler analysierten die Telefonverbindungsdaten von 24 britischen Schülerinnen und Schülern über einen Zeitraum von 18 Monaten. In den ersten sechs Monaten der Untersuchung besuchten sie noch die Schule – danach wechselten sie an eine Universität oder begannen zu arbeiten, so dass sich ihr persönliches Umfeld änderte. Selbst unter den engsten Freunden konnten nur 40 Prozent nach einem halben Jahr ihren Platz behaupten, etwa 30 Prozent wurden durch neue Bekanntschaften aus den Top 5 verdrängt.

Welche Freunde bleiben uns und welche nicht? »Unsere Freunde müssen nicht genau denselben Weg gehen, aber doch verstehen, wovon wir sprechen und was wir fühlen«, sagt der Psychologe Horst Heidbrink, der seit vielen Jahren an der Fernuniversität Hagen zu dem Thema forscht. »Wir freunden uns mit Menschen an, die uns ähnlich sind.« Unsere Freunde seien oft gleich alt, hätten dasselbe Geschlecht und ein vergleichbares Bildungsniveau.