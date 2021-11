Dritte Impfdosis: Was Booster-Impfungen leisten können

Der Trend geht zur Drittimpfung. Am 4. November 2021 sagte Gesundheitsminister Jens Spahn, allen Menschen, deren Zweitimpfung bereits länger als sechs Monate zurückliegt, solle eine so genannte Booster-Impfung angeboten werden. Demnach hätten knapp 56 Millionen vollständig Geimpfte ab zwölf Jahren einen Anspruch auf diese Impfschutz-Auffrischung. Auch die Ständige Impfkommission (STIKO) schrieb in einer Stellungnahme am Montag, es sei aus »immunologischen und infektionsepidemiologischen Gründen sinnvoll«, mittelfristig allen Menschen in Deutschland eine Auffrischungsimpfung anzubieten.

Schon jetzt sind bereits 2,7 Millionen Menschen in Deutschland zum dritten Mal geimpft. Hintergrund dieser als Booster bezeichneten Drittimpfung ist, dass der Impfschutz gegen Covid-19 nach einiger Zeit schwächer wird – ein Effekt, den man schon von früheren Impfungen gegen Coronaviren kennt.

Was macht eine Booster-Impfung?

In den vergangenen Wochen zeigten Forscherinnen und Forscher in zahlreichen Studien, dass der Impfschutz durch die aktuell in Deutschland zugelassenen und verwendeten Impfstoffe mit der Zeit abnimmt. Besonders gefährdet sind Menschen über 60 Jahre sowie Personen mit Vorerkrankungen. Außerdem sank die Wirksamkeit gegen die Delta-Variante von Sars-CoV-2 fünf Monate nach einer Impfung deutlich stärker ab als gegen andere Varianten. Trotz alledem schützten die Impfungen auch nach bis zu neun Monaten weiterhin vor schweren Krankheitsverläufen, vor allem aber jüngere Menschen.

Eine Booster-Impfung soll nun der angeschlagenen Schutzwirkung wieder auf die Sprünge helfen. Im optimalen Fall stabilisiert sie die Immunantwort des Geimpften erneut oder erhöht sie gar im Vergleich zum Status nach der Grundimmunisierung. Das Prinzip ist einfach: Je häufiger das menschliche Immunsystem in Kontakt mit charakteristischen Merkmalen – vor allem dem Spike-Protein – von Sars-CoV-2 kommt, umso besser erinnert es sich auch auf Dauer an diesen Erreger und umso effektiver ist eine Immunantwort auf eine erneute Infektion. Allerdings schützt eine Impfung niemals zu 100 Prozent vor einer Infektion, auch direkt oder zwei Wochen nach der Immunisierung nicht.