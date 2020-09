Pandemie: Was Coronavirus-Schnelltests können und was nicht

Exklusive Übersetzung aus

Nirgendwo sonst sterben so viele Menschen an den Folgen von Covid-19 wie in den USA. Gleichzeitig haben sie deutlich weniger Tests verfügbar als viele andere Länder. Das könnte sich bald ändern.

Ende August hat die US Food and Drug Administration (FDA) die Notfallzulassung für ein neues Testgerät im Kreditkartenformat für das Coronavirus erteilt. Es kostet fünf US-Dollar, liefert Ergebnisse in 15 Minuten und braucht weder Labor noch Maschine für die Auswertung. Die Regierung hat bereits 150 Millionen dieser Tests von der Firma Abbott bestellt. In Deutschland sollen erste Tests dieser Art ab Ende September verfügbar sein – sie gelten als entscheidend, um die Ausbreitung des Virus im Herbst und Winter zu kontrollieren. In Österreich wiederum sollen Studierende an der Wirtschaftsuniversität Wien künftig ohne negatives Testergebnis keinen Zutritt zum Hörsaal bekommen. Und auch Indien und Italien setzen auf solche Tests, um einen Alltag zu ermöglichen und gleichzeitig die Seuche zu kontrollieren.

Die Tests weisen spezifische Proteine – die Antigene – auf der Oberfläche des Virus nach. Sie sollen zeigen, wer besonders ansteckend ist, und sich rasch und einfach in großer Zahl durchführen lassen. Was sind weitere Argumente für Schnelltests? Welche gibt es bereits? Und was unterscheidet die Untersuchungen? Lesen Sie hier die wesentlichen Fragen und Antworten:

Was spricht für die Tests?

Gegenwärtig führt geschultes Fachpersonal Antigen-Tests durch. Doch einige Unternehmen entwickeln Versionen, die einfach genug sind, um zu Hause angewendet zu werden – wie Schwangerschaftstests. Auf diese Weise könnten sich deutlich mehr Menschen schnell testen.