Weil so viele Fragen offen sind, warnen Fachleute vor überzogenen Hoffnungen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sars-Cov-2 in der warmen Jahreszeit von allein verschwinden wird, wie es Grippe- und Erkältungserreger alljährlich tun. Dagegen spricht schon seine globale Verbreitung: Auch in den Tropen stecken sich Menschen mit dem neuen Coronavirus an.

Doch ein Blick auf die Weltkarte der Krise enthüllt ein bemerkenswertes Muster. Die Länder mit vielen Covid-19-Toten und Erkrankten finden sich ungefähr zwischen dem nördlichen Wendekreis bei 23 Grad nördlicher Breite und dem 50. Breitengrad. Jenseits davon, besonders in den Tropen und auf der Südhalbkugel, scheinen die Fallzahlen vergleichsweise moderat.

Die Weltkarte der Krise zeigt ein bemerkenswertes Muster

Das kann an Temperatur und Luftfeuchtigkeit liegen. Oder schlicht daran, dass die bisher am schlimmsten betroffenen Länder zu den reichsten Nationen der Welt gehören. Wohlhabende Länder können viel mehr testen und so schneller mehr Fälle finden als andere. Auf dem afrikanischen Kontinent steigen die offiziellen Fallzahlen teilweise deutlich, ebenso in Ländern wie Brasilien oder Australien. Womöglich kam das Virus dort einfach später an als im Iran oder in Italien. Doch möglich ist auch, dass Sars-CoV-2 bei uns im Sommer immerhin deutlich weniger ansteckend sein wird.

Eine Reihe von Untersuchungen stützt diese These. In einer Vorabveröffentlichung vom 31. März versuchte zum Beispiel ein Team um Nazrul Islam von der University of Oxford, die Virusausbreitung in 310 Regionen von 116 Ländern mit Durchschnittstemperatur, Feuchtigkeit und sogar dem Wind in Zusammenhang zu bringen. Die Daten zeigen vor allem eine sehr hohe Schwankungsbreite – in den Daten fand der Forscher allerdings tatsächlich einen Trend zu schnellerer Ausbreitung bei kühlem und trockenem Klima.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen Tamma Carleton und Kyle Meng von der University of Chicago anhand räumlich aufgelöster Klima- und Infektionsdaten, die sie statistisch ausgewertet haben. Demnach sinkt die Ausbreitung jeweils um 13 Prozent, wenn die Temperatur um ein Grad steigt. Gentile Ficetola und Diego Rubolini von der Universität Mailand wiederum berechneten aus Klima- und Infektionsdaten von 121 Ländern, dass sich das Virus am besten bei einer Durchschnittstemperatur von etwa fünf Grad verbreitet. Und ein US-iranisches Team kam zu dem Ergebnis, dass das Virus in Städten zwischen 30 und 50 Grad nördlicher Breite, niedriger Luftfeuchtigkeit und Temperaturen zwischen fünf und elf Grad am ansteckendsten ist.

Allerdings sind solche Auswertungen derzeit – nur wenige Wochen nach Beginn der weltweiten Ausbreitung – mit enormen Unsicherheiten behaftet. Darauf weisen die beteiligten Fachleute in ihren Arbeiten selbst hin. Zu viele Faktoren würden ein eventuelles Temperatursignal überlagern, nicht zuletzt die von Land zu Land unterschiedliche Datenqualität und der unterschiedliche Beginn der Epidemien.