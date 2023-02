Deep-Field-Aufnahmen: Die Faszination der Leere

Dennoch fand schließlich ein erster Versuch statt. Nach dem Abschluss notwendiger Reparaturarbeiten an der Optik richtete sich Hubble im Dezember 1995 zehn Tage lang auf das Sternbild des Großen Bären aus. Dort visierte das Teleskop einen winzigen Fleck am Himmel an, gerade einmal ein Dreizehntel so schmal wie der Winkeldurchmesser des Mondes. Als Wochen später das daraus resultierende Bild vorlag, war allen Beteiligten sofort klar: Das »Hubble Deep Field« war ein Weihnachtsgeschenk für die Ewigkeit. Fast 3000 schwach leuchtende Galaxien unterschiedlicher Form und Größe waren zu erkennen – viel mehr als erwartet und manche bis zu zwölf Milliarden Lichtjahre entfernt. Das Bild gestattete nicht nur einen oberflächlichen Blick in den Weltraum. Es ermöglichte eine Reise zurück zu Sternenlicht, das in frühen Epochen des Universums ausgesandt worden war.

Nun stellte sich die wichtige Frage, ob die galaxienreiche Region für das Universum insgesamt typisch ist oder nur zufällig ein so reicher Fang ins Netz geraten war. Deswegen nahm Hubble 1998 in der südlichen Hemisphäre, so weit weg wie möglich vom ersten Abschnitt, das »Hubble Deep Field South« auf. Das Ergebnis war nicht weniger spektakulär. Offenbar enthielt das Universum in großen Entfernungen generell weitaus mehr Galaxien als bis dahin angenommen.