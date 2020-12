Psychische Gesundheit: »Niemand nimmt ungestraft Hormone ein«

Laden... © Filipa Peixeiro (Ausschnitt) Ulrike Ehlert | Die gebürtige Deutsche ist Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Zürich. Seit 2000 ist sie außerdem Leiterin der Forschungsgruppe Verhaltensneurobiologie für Neurowissenschaften an der ETH und der Universität Zürich. Sie forscht unter anderem zum Zusammenspiel von Hormonen, Verhalten und psychischer Gesundheit.

Bei manchen Störungsbildern finden sich konkrete Studienbefunde dazu. Ein Beispiel aus unserer aktuellen Forschung: Meine Doktorandinnen und ich haben uns angeschaut, wie Frauen die hormonellen Veränderungen in der Menopause bewältigen, also ob sie entweder psychisch widerstandsfähig bleiben und gut durch diese Lebensphase kommen oder ob sie mit einer Depression reagieren. Wir haben versucht herauszufinden, ob der hormonelle Abfall der Sexualhormone, was ja die Wechseljahre ausmacht, in irgendeinem Zusammenhang mit der psychischen Befindlichkeit steht. Was wir gesehen haben: Wenn bei Frauen das Östrogen sank, dann war dies nicht per se das entscheidende Kriterium für ihr Wohlbefinden. Vielmehr kam es auf die Hormonfluktuation während des Absinkens an, also ob es darin ein größeres Auf und Ab gab. Die Frauen, die beim Absinken des Östrogens stärkere Schwankungen durchlebten, zeigten eher depressive Gestimmtheit.

»Eine Frau, die die Pille nimmt, hat keinen Östrogen-Peak und erlebt damit auch nicht das körpereigene Hoch«

Und das kann ein Hormon allein verursachen?

Tatsächlich wäre es extrem vereinfachend, wenn wir uns bei psychischen Erkrankungen jeweils nur ein Hormon anschauen würden. Wir schauen uns das Konzert der Hormone an. Es sind immer mehrere Hormone beteiligt, die wir zusammen betrachten müssen. In unserer Studie zu den Frauen in der Menopause haben wir beispielsweise festgestellt, dass diejenigen die größte Resilienz zeigten, bei denen zugleich der Progesteronspiegel weniger stark abfiel.

Bleiben wir noch kurz bei den Frauen: Kann die Pille wirklich depressiv machen, wie es zuletzt oft in Medienberichten hieß?