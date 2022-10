Menstruation: Was der Zyklus über die Herz-Kreislauf-Gesundheit verrät

Die Gesundheitsforscherinnen und -forscher berichten, dass starke Unregelmäßigkeiten in der Monatsblutung oder eine sehr lange Zyklusdauer häufig auf das Polyzystische Ovar-Syndrom (POC-Syndrom) zurückzuführen sind. Dabei sammeln sich Bläschen mit unreifen Eizellen an den Eierstöcken, was den Eisprung erschwert. Laut einer Übersichtsarbeit von Wissenschaftlern aus den Niederlanden aus dem Jahr 2020 kommt es bei Frauen mit dem POC-Syndrom vermehrt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Veränderungen im Zyklus können zudem ein Zeichen für hormonelle Umstellungen sein, schreibt die amerikanische Forschungsgruppe. Auch ein Überschuss an Insulin oder Androgenen könne dem Herzen schaden.

Im Jahr 2015 empfahl der größte amerikanische Verband für Gynäkologie und Geburtshilfe, das American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), die Charakteristiken der Monatsblutung als ein zusätzliches Gesundheitsmerkmal während der Jugend zu berücksichtigen. »Die Studienergebnisse legen nahe, dass Merkmale des Menstruationszyklus während der gesamten gebärfähigen Lebensspanne als zusätzlicher Marker für das Risiko einer Herz-Kreislauf-Krankheit verwendet werden könnte«, ergänzen die Autoren.