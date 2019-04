Musik: Was die Fans an Death Metal lieben

»Brutality now becomes my appetite

Violence is now a way of life

The sledge my tool to torture

As it pounds down on your forehead.«

[Auf Deutsch in etwa:

»Ich hungere nun nach Brutalität

Gewalt ist jetzt eine Lebensart

Der Vorschlaghammer ist mein Folterwerkzeug

während er gegen deine Stirn schlägt«]

Shakespeare ist es nicht gerade. Doch diese Zeilen aus dem Lied »Hammer Smashed Face« der Band Cannibal Corpse sind typisch für Death Metal – ein Subgenre des Heavy Metal, das sich durch die Beschreibungen extremer Gewalt auszeichnet und klanglich das Äquivalent eines, nun ja, Vorschlaghammers ist, der einem mit voller Wucht gegen die Stirn kracht.

Was den Reiz dieser Musikform ausmacht, die es offensichtlich darauf anlegt, die Sinne zu attackieren und selbst noch so niedrig gesteckte Geschmacksstandards zu verletzen, ist Außenstehenden oft ein Rätsel. Für den Musikpsychologen William Forde Thompson ist es einer der Aspekte, die ihn an dem Thema so faszinieren. Thompson und seine Kollegen haben allein im Jahr 2018 drei Studien über Death Metal und seine Fans veröffentlicht, einige weitere sind in Arbeit.