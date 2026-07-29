Ästhetik: Was die Lieblingsfarbe über die mentale Gesundheit verrät

Die Farbvorliebe eines Menschen sagt womöglich etwas über sein psychisches Befinden aus. Dafür sprechen die Ergebnisse eines Teams um Misha Vorobyev von der neuseeländischen University of Auckland.

Die Wissenschaftler werteten für ihre im Fachjournal »Frontiers of Psychology« erschienene Übersichtsarbeit 16 Studien mit insgesamt mehr als 4000 Probanden aus, in denen die Lieblingsfarbe von Menschen mit und ohne psychische Erkrankungen zum Beispiel über Tests mit Farbkarten erfasst worden war.

Im Schnitt unterschieden sich die persönlichen Vorlieben zwischen Personen mit und ohne Diagnose – und nach Art der psychischen Erkrankung. Menschen mit Depressionen bevorzugten vor allem die Farbe Blau, Personen mit Angststörungen Grau und solche mit Schizophrenie Schwarz.