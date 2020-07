Pandemiewarnung: Was die neue Version der Schweinegrippe bedeutet

Im April 2009 schien die Welt vor einer Katastrophe zu stehen. Von Mexiko aus begann sich ein Grippevirus aus Schweinen weltweit zu verbreiten. Es gehörte zum Subtyp H1N1 – ebenso wie jenes Virus, das 1918 die verheerendste Pandemie des 20. Jahrhunderts auslöste. Dazu kam es 2009 nicht. Die Grippe erwies sich als vergleichsweise mild, es starben einige hunderttausend Menschen weltweit. Doch die Gefahr einer Wiederholung von 1918 beschäftigt Fachleute bis heute, denn die H1N1-Viren kursieren auf dem Globus unter Schweinen.

In einem dieser Grippeviren sehen Fachleute nun den möglichen Vorläufer einer neuen Pandemie. Eine Arbeitsgruppe um Honglei Sun von der Chinesischen Landwirtschaftsuniversität in Peking berichtet in »PNAS« von dem 2013 erstmals beobachteten Schweinegrippevirus G4 und seinen potenziell gefährlichen Eigenschaften. G4 verdrängte binnen weniger Jahre andere Grippeviren aus chinesischen Schweineherden, wohl weil es ansteckender ist. Zudem gibt es Indizien, dass auch Menschen sich mit diesem Erreger möglicherweise leichter infizieren als mit anderen Schweinegrippe-Genotypen.

Sun und sein Team beobachten das Schweinegrippe-Geschehen in China seit 2011, um genau solche möglichen Pandemieviren früh aufzuspüren. Grippeviren können dank einer genetischen Besonderheit schlagartig neue Eigenschaften hinzugewinnen: Ihr Genom besteht aus acht separaten Teilstücken, die aber zwischen unterschiedlichen Grippeviren frei austauschbar sind. Wenn zwei unterschiedliche Grippestämme die gleiche Zelle infizieren, entstehen gemischte Virusnachkommen.

Die Funde der Pandemiewächter

Schweine können sich neben ihren eigenen Grippeviren auch Menschen- und Vogelgrippe einfangen, so dass die Tiere eine ungewöhnliche Vielfalt an neuen Grippeviren beherbergen. Fachleute beobachten deren Entwicklung schon seit Jahren argwöhnisch. 2016 verschaffte sich ein Team um Huanliang Yang vom Institut für Tierärztliche Forschung in Harbin einen Überblick über die H1N1-Schweinegrippe in zehn chinesischen Provinzen. Die Gruppe fand insgesamt fünf Genotypen mit unterschiedlichen Kombinationen von Erbgutsegmenten ganz verschiedener Herkunft.