Fantastische Tierwesen: »Wurm zu sein, ist eine wirklich gute Sache«

Nun gut, bei den Würmern im Film sind die Beißer wahrhaft gewaltig; die Fremen machen daraus ihre tödlichen Crysknive-Messer. Echte Würmer haben das weniger, aber auch bei denen gibt es welche mit Zähnen, zum Beispiel die Priapswürmer. Deren Vertreter haben schon im frühen Kambrium fleißig im Untergrund gebuddelt. Sie besitzen einen muskulösen Schlund, der sich rüsselförmig ausstülpen lässt, so dass die Zähne außen zu liegen kommen. Die Tiere nutzen das, um sich daran durch ihre Höhlengänge zu ziehen. Auch andere Würmer aus der Klasse der Vielborster verfügen über Zähne.

Die Sandwürmer in »Dune« haben ihren Planeten völlig verändert, indem sie die wertvolle Droge Spice liefern, eine seltsame blaue Flüssigkeit namens Wasser des Lebens ausscheiden und vieles mehr. Haben die echten Würmer auf der Erde ihren Lebensraum ähnlich stark umgekrempelt?

Auf jeden Fall. Vor mehr als einer halben Milliarde Jahren begannen sich Würmer massenhaft in den Meeresgrund einzugraben, was die marinen Ökosysteme für immer veränderte. Das hat maßgeblich zur kambrischen Explosion beigetragen, dem fast gleichzeitigen Erscheinen von Vertretern beinahe aller heutigen Tierstämme in einem geologisch kurzen Zeitraum. Die kambrische Explosion war eine der tiefgreifendsten Umwälzungen auf unserem Planeten.

Vor dem Aufkommen der Würmer war der Meeresboden mit schleimigen Mikrobenmatten bedeckt. In das Sediment darunter drang praktisch kein Sauerstoff vor. Vielleicht sind Sie schon einmal durch einen trüben Teich gewatet und dabei in weichen, matschigen Untergrund getreten, der faulige Gerüche von sich gab. So ungefähr war einst praktisch der gesamte Meeresboden beschaffen.