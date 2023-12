Neue Infektionswelle: Was hinter den Lungenentzündungen bei Kindern in China steckt

Exklusive Übersetzung aus

China hat mit einem Anstieg von Atemwegserkrankungen bei Kindern zu kämpfen, insbesondere mit Lungenentzündungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte Ende November 2023, dass nicht neue Krankheitserreger, sondern gewöhnliche Winterinfektionen für den Anstieg der Krankenhauseinweisungen verantwortlich sind. In diesem Winter, dem ersten in China ohne Covid-19-Beschränkungen seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020, wurde ein Anstieg der Infektionen sogar erwartet. Ungewöhnlich ist nach Ansicht von Epidemiologen das häufige Auftreten von Lungenentzündungen in China. Als die Covid-19-Beschränkungen in anderen Ländern gelockert wurden, waren vor allem die Grippe und das respiratorische Synzytialvirus (RSV) für den Anstieg der Krankheitsfälle verantwortlich, die vor allem Infektionen der oberen Atemwege verursachen.

Die WHO hat die chinesischen Gesundheitsbehörden in der vergangenen Woche um nähere Informationen gebeten, einschließlich Laborergebnissen und Daten über die aktuelle Verbreitung von Atemwegserkrankungen. Zuvor hatten Medien und ein Programm zur Überwachung neu auftretender Krankheiten darüber berichtet. Das »Program for Monitoring Emerging Diseases« (ProMED) ist ein öffentlich zugängliches System der Internationalen Gesellschaft für Infektionskrankheiten, und in Übereinstimmung mit anderen Medienberichten meldete es Häufungen »nicht diagnostizierter Lungenentzündungen«.

In einer Erklärung vom 23. November 2023 teilte die WHO mit, dass die chinesischen Gesundheitsbehörden den Anstieg der Krankenhauseinweisungen seit Oktober auf bekannte Erreger wie Adenoviren, Influenzaviren und RSV zurückführen, die in der Regel nur leichte erkältungsähnliche Symptome verursachen. Der Anstieg der Zahl an Kindern, die seit Mai 2023 – insbesondere in nördlichen Städten wie Peking – ins Krankenhaus eingeliefert werden, sei hauptsächlich auf Mycoplasma pneumoniae zurückzuführen, ein Bakterium, das die Lunge infiziert. Dieser Erreger ist eine häufige Ursache für die so genannte »walking pneumonia«: eine Form der Krankheit, die in der Regel mild verläuft und keine Bettruhe oder Krankenhauseinweisung erfordert, die allerdings in diesem Jahr vor allem Kinder trifft.