Coronavirus-Pandemie: Was ist ein Covid-19-Mythos, was die Wahrheit?

Knoblauch hilft nicht gegen das Coronavirus. Seife ist ein gutes Reinigungsmittel. Sich über Bargeld anzustecken, ist unwahrscheinlich. Doch immer wieder tauchen Berichte auf, die Zweifel lassen. Hinzu kommen diverse Mythen und Fake News. Als Quelle dient manchmal eine kleine, womöglich ungeprüfte Studie, ein andermal ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat oder ein Einzelner, der sich einen Spaß erlauben, verunsichern oder betrügen will.

So manches Gerücht verbreitet sich schneller als das Virus selbst, so scheint es – auch weil der Bedarf an Wissen groß ist. Schließlich sind weltweit bislang mehr als 185 000 Menschen an Covid-19 erkrankt, rund 7500 starben an den Folgen. In Deutschland steigen die Fallzahlen rasant.

Was hat es mit Ibuprofen auf sich? Was mit der Dunkelziffer? Und wie sicher ist der Umgang mit Haustieren? Welche Behauptungen derzeit kursieren und was davon zu halten ist – eine Übersicht:

Behauptung: »Wer Ibuprofen nimmt, erkrankt schlimmer.«