Frontotemporale Demenz: »Therapien, die den Erkrankungsverlauf bremsen, gibt es noch nicht«

Zugelassene Therapien, die den Erkrankungsverlauf bremsen, gibt es noch nicht. Einige viel versprechende Wirkstoffe werden aber bereits in klinischen Studien für genetische Formen der FTD getestet. Solche Wirkstoffe zielen darauf ab, das Ausbrechen der Erkrankung zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern. Dazu zählen zum Beispiel so genannte Antisense-Oligonukleotide – also der DNA ähnliche Moleküle –, die an den Genfehler binden und so verhindern sollen, dass dieser seine schädliche Wirkung entfaltet. Bei der spinalen Muskelatrophie (SMA) ist dieses Wirkprinzip erfolgreich und, so hoffen wir, in Zukunft auch bei genetischen FTD-Formen.

Was macht die Erforschung von FTD-Therapeutika so schwierig?

Sobald ein Mensch zum Patienten wird, ist bereits eine relevante Menge an Nervenzellen zu Grunde gegangen. Diese werden wir auch mit zukünftigen molekularen Therapien nicht zurückbringen können. Wir müssen also den frühen Krankheitsverlauf besser verstehen – die Zeit, bevor die ersten Demenzsymptome auftreten. In dem Zeitfenster besteht die Chance, mit zielgerichteten Therapeutika erfolgreich zu sein. Ein besseres Verständnis dieser frühen Krankheitsphase ist das Ziel von GENFI, der Genetischen FTD-Initiative, an der sich auch das Universitätsklinikum Tübingen beteiligt. Das Ziel von GENFI ist es, die Veränderungen im Gehirn von Menschen mit bekannten FTD-Genfehlern zu messen, noch bevor Symptome auftreten. Dadurch wird die Grundlage für zukünftige Therapiestudien gelegt, in denen Medikamente getestet werden, welche die Gehirnveränderungen aufhalten könnten, bevor Krankheitssymptome auftreten – und somit die Demenz verhindern oder zumindest hinauszögern.

»Die Verhaltensform der FTD stellt eine besondere Belastung für die pflegenden Angehörigen dar, da die Betroffenen häufig keine oder nur geringe Krankheitseinsicht haben«

Aktuell ist eine frontotemporale Demenz also nicht heilbar. Was empfehlen Sie Betroffenen und ihren Angehörigen?